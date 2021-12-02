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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جورج قرداحي مهنئا الإمارات بعيدها الوطني: "بلاد خير تشعّ أنوارها على العالم"

الإمارات
الإمارات

هنأ جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني، الإمارات وذلك بمناسبة عيدها الوطني الـ 50، قائلا: "أطيب تحية من القلب، إلى الإمارات الحبيبة، قيادةً وشعباً، بمناسبة عيدها الوطني الخمسين". 

 

وتابع قرداحي عبر تغريدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: "خمسون عاماً، كأنها خمسون قرناً من الانجاز والتطور والرقي والطموح..مسيرةٌ، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد، ورسّخ بنيانها أركان الدولة الذين جاؤوا بعده، ليجعلوا من بلادهم بلاد خير، وسلام وازدهار وتسامح، تشعّ انوارها على العالم..أحبتي في الامارات، كل عام وانتم بخير، ووطنكم بألف خير".

 

وكانقد احتفي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي  باليوم الوطني الخميسن لدولة الامارات العربية.

 

وغرد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل تويتر: "في اليوم الوطني الخمسين.. نعتز بما حققناه خلال العقود الماضية، ونواصل مسيرة الإنجازات بإصرار أكبر وإرادة أقوى وطموحات لا حدود لها.. رحم الله المؤسسين وحفظ الإمارات وأدام عليها الخير والعز والأمان".

 

وعلى مدار الخمسين عاما الماضية عملت الإمارات على تعزيز دورها الريادي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتمسكها بمبادئها الراسخة، ومدى ما تنعم به من أمن وعلم ورخاء بفضل قيادتها الحكيمة .

 

وكان يوم الثاني من ديسمبر لسنة 1971 قد شهد تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدء مسيرة التنمية والبناء التي شملت جميع نواحي الحياة.

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