شاهد.. هجوم عنيف على مينا سمير بسبب زوجة محمد صلاح

أعدت فضائية " العربية " تقريرا عن صورة زوجة محمد صلاح " ماجي صادق " ، والتي أثارت غضب مواقع التواصل الاجتماعي .

وجاء في التقرير أن رواد التواصل الاجتماعي شنوا هجوما على ناشر الصورة وهو " مينا سمير " مدرب اللياقة البدنية ، والذي علق عليها كالآتي :"فخور أني كنت جزءا من أول الرحلة لأم مكة زوجة فخر العرب " .

وانهالت التعليقات شديدة اللهجة عليه والتي اعتبرت ذلك تشهيرا بها واستغلال لها ومحاولة لركوب " الترند " .

وأكد " مينا سمير " أنه طلب الإذن قبل نشر الصور، معلقا : أنا منسبتش الفضل ليا خالص عشان ده عيب أنا قولت أني كنت جزء من الرحلة وكل الصور كانت بإذن وبشكرها انها خلتني جزء بسيط من نجاحها " .