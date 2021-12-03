فيديو مذهل.. قطة تمارس التمارين الرياضية بحماسة شديدة في أماكن متعددة

وثق مقطع فيديو مذهل حرص قطة على ممارسة التمارين الرياضية خاصة لمنطقة البطن في كل مكان متاح لها سواء بصالة الألعاب الرياضية أو الشارع أو غيرهما.

وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية شوهدت القطة وهي تمارس التمارين الرياضية لأكثر من مرة في مدينة جينينج الصينية مما يشير إلى اهتمامها باللياقة البدنية.

من جانبه، أشار مالك القطة إلى أنها تمارس أكثر من 11 نوعا من التماريين الرياضية المختلفة، ومؤكدًا على تدربها معظم الوقت.

وعلق على مقطع الفيديو قائلاً: «في محاولة واضحة لحرق بعض الأرطال الزائدة تحرص هذه القطة على ممارسة التماريين بانتظام، متعجباً: أين ذهبت بطاقة اللياقة الخاصة بي!».



