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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو مذهل.. قطة تمارس التمارين الرياضية بحماسة شديدة في أماكن متعددة

قطة تمارس التمارين
قطة تمارس التمارين الرياضية بحماسة شديدة

وثق مقطع فيديو مذهل حرص قطة على ممارسة التمارين الرياضية خاصة لمنطقة البطن في كل مكان متاح لها سواء بصالة الألعاب الرياضية أو الشارع أو غيرهما.

وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية شوهدت القطة وهي تمارس التمارين الرياضية لأكثر من مرة في مدينة جينينج الصينية مما يشير إلى اهتمامها باللياقة البدنية.

من جانبه، أشار مالك القطة إلى أنها تمارس أكثر من 11 نوعا من التماريين الرياضية المختلفة، ومؤكدًا على تدربها معظم الوقت. 

وعلق على مقطع الفيديو قائلاً: «في محاولة واضحة لحرق بعض الأرطال الزائدة تحرص هذه القطة على ممارسة التماريين بانتظام، متعجباً: أين ذهبت بطاقة اللياقة الخاصة بي!».

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التماريين الرياضية منطقة البطن صالة الألعاب الرياضية مدينة جينينج الصينية اللياقة البدنية

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