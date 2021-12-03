يونيسيف أبرزت موهبتها.. مريم تعاني متلازمة داون وحلمها لقاء الرئيس |فيديو

حلت مريم وجيه، أول طالبة تعانى من متلازمة داون تلتحق بكلية الفنون الجميلة برفقة والدتها ضيفة، ، برنامج “3 ستات" عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي.

وقالت والدة مريم، إن اليونيسيف تحدثت فى تقرير عن موهبة ابنتها، معقبة:" مريم عندها حلم كبير وهو مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

ولفتت الوالدة، أنها بدأت تنمية مهارات مريم منذ سن صغيرة، و أنها كانت تحصل على كورسات لكي تعرف طريقة التعامل معها.

الموهبة

وأوضحت والدة مريم وجيه، أن ابنتها بدأت الرسم من سن 7 سنوات، وعملت على تطوير هذه الموهبة حتى تمكنت من الإلتحاق بكلية الفنون الجميلة لتصبح أول طالبة تعانى من متلازمة داون تدخلها.

وقالت والدة مريم، أن بنتها تعلمت السباحة ودخلت بطولات سباحة وحصدت 50 ميدالية فى السباحة”.



وأكدت والدة "مريم وجيه"، طريقة رسمها وتلوينها، تكشف عن حالتها، مضيفة: "عندما تكون زهقانة، الألوان اللى بتستخدمها فى الرسم بتكون غامقة".

من جانبها لفتت مريم، إلى أنها تحب دراستها، وأول يوم لها فى الجامعة كانت فى غاية السعادة والثقة، كما أن أعضاء هيئة التدريس يتعاملون معها بعناية.