أحمد حجازي: كيروش يعاملنا مثل أولاده

أكد أحمد حجازي قلب دفاع منتخب مصر أنم، كان بإمكانهم أن الفوز بنتيجة أكبر في مباراة لبنان، ولكن الأداء سيتحسن في بقية المباريات، موضحا ان لدينا لاعبين كبار يتحملون الضغوطات، وفي المباريات القادمة سيكون لديهم الهدوء أمام المرمى وسنتحسن أكثر".



وأضاف حجازي: "أي لاعب ينضم لمنتخب مصر فهو لاعب كبير، دورنا عندما ينضم لنا عنصر جديد أن نساعده من أجل الانسجام، نحن نبدأ مرحلة جديدة، ومستر كيروش يطلب مننا في كل تدريب وكل مباراة أن نكون أفضل وأفضل ونطور من نفسنا، وفرصة جيدة وجود بطولة مجمعة من أجل الانسجام أكثر".



وتابع:"مستر كيروش مدرب كبير جدًا ولديه سيرة ذاتية رائعة، هو يعاملنا مثل أولاده، ونحاول الاستفادة منه بأكبر قدر ممكن".



وأكمل:"لعبنا مع مستر كيروش العديد من المباريات، وكنا على المستوى الدفاعي جيد ونحاول التحسن أكثر وأكثر، وفي الفترة المقبلة سنحاول تحسين أرقامنا الدفاعية".



وأتم: "كل الأمور هنا جيدة جدًا وخير استعداد لكأس العالم ونأمل أن نكون هنا في العام المقبل"