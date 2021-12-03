عاجل
القومي للسكان : المنيا أكثر المحافظات إنجابا وبها أكبر نسبة أمية أستاذ أوبئة: العالم يخسر 240 مليار دولار بسبب عدم عدالة توزيع اللقاحات.. فيديو برلماني: منهج الصف الرابع الابتدائي يشكل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور رئيس الحكومة اللبنانية: سيتم إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.. نثمن دعم مصر الدائم لبلادنا ولن ننسى مساعدات انفجار بيروت.. والرئيس السيسي صاحب النهضة الحديثة مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تحرر 8 محاضر تبديد لكمية من الملابس والأحذية والشنط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ماعز يسرق ملفات من مكتب حكومي.. والموظف يطارده | فيديو

ماعز
ماعز

أصبح ماعز في مدينة كانبور الهندية، نجمًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد هروبه بملفات من مكتب حكومي.

ووفقا لـشبكة «إن دي تي في»، تُظهر اللقطات التي يتم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت، موظفا بمكتب في تشوبيبور، يطارد الماعز الذي هرب تاركا بعض الأوراق في فمه.

ووفقا لصحيفة «تايمز أوف إنديا»؛ تمكن الماعز من دخول غرفة فارغة في مكتب بكانبور، وخرج بعد بضع دقائق، مع بعض الوثائق في فمه.

وسادت الفوضى عندما لاحظ عدد قليل من الموظفين الجالسين خارج المكتب، الماعز وهو خارج.

كما شوهد أحد الموظفين يركض خلف الماعز، بينما صاح آخر: أعطونا الأوراق.

ووقع الحادث، يوم الأربعاء، وتمكن الموظفون في النهاية من استعادة المستندات، ولكن ليس قبل أن يمضغ الماعز بعضها.

وقال مانولال ياداف، مسؤول في المكتب الحكومي، إن الماعز هرب مع أوراق عادية، وليس وثائق رسمية.

وأضاف أن الماعز تمكن من الهرب بالملفات؛ لأن الموظفين كانوا يجلسون خارج المكتب.

وأكد ياداف، لصحيفة «تايمز أوف إنديا»: تم توجيه الموظفين للجلوس والعمل داخل المكتب.

ماعز مكتب حكومي الانترنت الحيوان

موضوعات متعلقة

السنة 8 ساعات .. ناسا تكشف تفاصيل كوكب جديد بحجم المريخ

بعد تعافيها من كورونا .. معمّرة بريطانية تحتفل بعيد ميلادها الـ 107

الصين تعلن عن لقاح يقاوم جميع متحورات فيروس كورونا

لمحبي المأكولات البحرية.. هل السوشي صحي ومفيد أم ضار ؟

بشرى عظيمة.. بريطانيا تعلن عن عقار جديد يقاوم المتحور أوميكرون

يستخدم في البحث والإنقاذ.. علماء يطورون روبوت طائر

في أعياد نهاية العام .. منزل فيلم "هوم ألون" الشهير يفتح أبوابه للزوار لليلة واحدة

ارتفع العدد إلى 70 نوعا .. بريطانيا تواجه خطر إنقراض 30% من الطيور

ترشيحاتنا

لجنة مكافحة كورونا تفجر مفاجأة حول أعراض متحور أوميكرون.. فيديو

بايدن يخطط لشل أي تحرك عسكري من روسيا ضد كييف

ملفوفا بعلم السودان.. صور من تشييع جثمان الموسيقار عبد الكريم الكابلي في أمريكا

حقيقة تسجيل حالات وفيات بسبب المتحور الجديد أوميكرون.. فيديو

بأسعار تبدأ من 6 ملايين دينار.. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في الجزائر

نهاية شلل الأطفال.. الصحة: تعلن موعد تسجيل آخر حالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار جديدة وعواصف ترابية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

أول تعليق من وكيل الموسيقيين على أغنيتيّ " شيماء وأسماء" ..فيديو

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

نوة قاسم تبدأ خلال ساعات بالإسكندرية| والأرصاد تحذر من الطقس غدا: عواصف ترابية وأمطار

أمير دامر: أتوقع تعادل مصر والسودان .. وجيل الفراعنة الحالي أضعف من سابقيه "حوار"

رسميًا | شيرين تؤكد خبر طلاقها من حسام حبيب

شهامة ضابط مرور تنقذ مبنى بالتجمع الخامس من كارثة احتراقه .. صور

عودة التعليم عن بعد بـ السعودية .. وتوجيه عاجل من الوزارة للمدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب «مصر يا أخت بلادي يا شقيقة».. لماذا عشق الكابلي الزعيم عبد الناصر؟

الشلولو .. أكلة فرعونية اختفت طويلا وكورونا أعادها للمصريين| نوستالجيا

مستريح إلكتروني.. النصب عبر الإنترنت من جلب الحبيب إلى ذهب وياقوت ومرجان

إشادة دولية بفعاليات المعرض الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

فيديو

استغاثة كارمن سليمان وزوجها.. وطلاق شيرين يتصدران التريند |فيديو جراف

عندها شره جنسي.. كواليس الكشف عن قاتل عروس الطالبية| فيديو جراف

سيدة تطلب الخلع بسبب النقاب.. فيديو

بسبب وجبة طعام.. صيدلي يقتل جاره المهندس أمام زوجته| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ