ماعز يسرق ملفات من مكتب حكومي.. والموظف يطارده | فيديو

أصبح ماعز في مدينة كانبور الهندية، نجمًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد هروبه بملفات من مكتب حكومي.



ووفقا لـشبكة «إن دي تي في»، تُظهر اللقطات التي يتم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت، موظفا بمكتب في تشوبيبور، يطارد الماعز الذي هرب تاركا بعض الأوراق في فمه.



ووفقا لصحيفة «تايمز أوف إنديا»؛ تمكن الماعز من دخول غرفة فارغة في مكتب بكانبور، وخرج بعد بضع دقائق، مع بعض الوثائق في فمه.

وسادت الفوضى عندما لاحظ عدد قليل من الموظفين الجالسين خارج المكتب، الماعز وهو خارج.

كما شوهد أحد الموظفين يركض خلف الماعز، بينما صاح آخر: أعطونا الأوراق.

ووقع الحادث، يوم الأربعاء، وتمكن الموظفون في النهاية من استعادة المستندات، ولكن ليس قبل أن يمضغ الماعز بعضها.

وقال مانولال ياداف، مسؤول في المكتب الحكومي، إن الماعز هرب مع أوراق عادية، وليس وثائق رسمية.

وأضاف أن الماعز تمكن من الهرب بالملفات؛ لأن الموظفين كانوا يجلسون خارج المكتب.

وأكد ياداف، لصحيفة «تايمز أوف إنديا»: تم توجيه الموظفين للجلوس والعمل داخل المكتب.