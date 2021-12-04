عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الدستورية تنظر دعوى الفصل فى اختصاص المحاكم العمالية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة الثالثة من قانون العمل رقم 180 لسنة 2008، فيما نصت عليه من أن على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 80 لسنة 33 دستورية جديدة للمطالبة بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008. وتنص المادة الثالثة من قانون العمل "على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة العمالية التى تحال إليها الدعوى.

ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
 

المحكمه الدستورية قانون العمل المنازعات الدعاوى

ترشيحاتنا

عمر كمال بعد أزمته مع النقابة: ربنا كريم ومش رايد حد يشمت فيا

المخابرات الأمريكية: روسيا تخطط لهجوم عسكري على أوكرانيا

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

محمد بركات لـ كيروش: الجمهور المصرى طماع وتصريحات لقاء لبنان غير مقبولة

ياسمين عبد العزيز تمزح مع زوجها أحمد العوضي..والجمهور: لقد وقعت في الفخ

اليوم.. الدستورية تنظر دعوى الفصل فى اختصاص المحاكم العمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

موجة أمطار جديدة وعواصف ترابية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

سيف زاهر يفجر مفاجآة عن رحيل كهربا عن الأهلي وإعارة محمد شريف للسعودية

أول تعليق من وكيل الموسيقيين على أغنيتيّ " شيماء وأسماء" ..فيديو

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

طقس اليوم ..نوة قاسم تضرب الإسكندرية بشدة|وخبير يوجه رسالة عاجلة لأهالي المدينة

نوة قاسم تبدأ خلال ساعات بالإسكندرية| والأرصاد تحذر من الطقس غدا: عواصف ترابية وأمطار

أم ترمي ابنها في الشارع وتغلق الهاتف في وجه عمرو الليثي لرفضها حل المشكلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

صاحب «مصر يا أخت بلادي يا شقيقة».. لماذا عشق الكابلي الزعيم عبد الناصر؟

فيديو

نظرات الشك والإهانة.. قصة فتاة حامل في شهر بعد أسبوعين من الزواج

انتصار مصري للقدس والجولان.. القاهرة تضرب خطة تل أبيب 2050|فيديو

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

استغاثة كارمن سليمان وزوجها.. وطلاق شيرين يتصدران التريند |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ