خلي الملعب نار .. أبرز المعلومات عن الراحل أدهم السلحدار

توفى أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي الأسبق والمدير الفني لـ المجد السكندري، بعد تعرضه لأزمة صحية عنيفة، عقب إحراز فريقه هدفا خلال اللحظات الأخيرة من المباراة، مما أدى لسقوطه ونقله للمستشفى عن طريق سيارة الإسعاف.

سجد لله ولم يقم .. وتعرض أدهم السلحدار نجم النادي الإسماعيلي السابق إلى سكتة قلبية وهو يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى في الملعب بعد تسجيل فريقه المجد السكندري هدفا في اخر ثواني بالمباراة في مرمى الزرقا فى المباراة التي أقيمت بينهما فى إطار منافسات دورة القسم الثاني.

وسادت بين الوسط الرياضي حالة من الحزن الشديد بعد إنتشار خبر وفاة أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق والمدير الفني لفريق المجد السكندري.

صدى البلد يرصد أبرز المعلومات عن الراحل أدهم السلحدار خلال مسيرته الكروية.



بدأ الراحل أدهم السلحدار في صفوف فريق النيل لـ الأدوية لاعبا فى مركز الوسط مع رضا عبد العال.

قاد الراحل أدهم السلحدار فريق النيل للأدوية فى مباراة الإسماعيلي ونال إعجاب مسؤولي قلعة الدراويش وطالبوا بضمه.



رفض فى البداية مسؤلي فريق النيل للأدوية التفريط فى خدمات الراحل أدهم السلحدار إلا بعد تدخل عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية السابق واتهي الأمر لصالح قلعة الدراويش.

شارك الراحل أدهم السلحدار مع الدراويش وفى أول موسم له رفقة الفريق الذى ضم بين صفوفه شحته

حصد الاسماعيلي لقب الدوري موسم 1990-1991.



شارك الراحل أدهم السلحدار فى تحقيق الفوز على فريق الكروم في الجولة الأخيرة ليواجه النادي الأهلي في المباراة الفاصلة الشهيرة.

سجل الراحل أدهم السلحدار اربع أهداف أحدهم فى شباك منتخب السويس بالدوري المصري فضلا عن المشاركات والأهداف الأفريقية.



نال الراحل أدهم السلحدار هتافا شهيرا لـ الجماهير الإسماعيلاوية خلال مشاركته بالملاعب فى المدرجات الذى جاء على النحو التالي: أدهم يا سلحدار .. خلي الملعب نار.

الراحل أدهم السلحدار بعد مسيرة قوية مع الدراويش رحل إلى صفوف فريق الشرقية في الدرجة التانية تحت قيادة حسن شحاتة مدرب الفريق آنذاك ونجح المعلم فى الصعود معهم إلى دورى الأضواء والشهرة ثم إختم مسيرته الكروية بصفوف فريق المعادن.

