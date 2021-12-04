عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلي الملعب نار .. أبرز المعلومات عن الراحل أدهم السلحدار

أدهم السلحدار
أدهم السلحدار

توفى  أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي الأسبق والمدير الفني لـ المجد السكندري، بعد تعرضه لأزمة صحية عنيفة، عقب إحراز فريقه هدفا خلال اللحظات الأخيرة من المباراة، مما أدى لسقوطه ونقله للمستشفى عن طريق سيارة الإسعاف.

 

سجد لله ولم يقم .. وتعرض أدهم السلحدار نجم النادي الإسماعيلي السابق إلى سكتة قلبية وهو يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى في الملعب بعد تسجيل فريقه المجد السكندري هدفا في اخر ثواني بالمباراة في مرمى الزرقا فى المباراة التي أقيمت بينهما فى إطار منافسات دورة القسم الثاني.

 

وسادت بين الوسط الرياضي حالة من الحزن الشديد بعد إنتشار خبر وفاة أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق والمدير الفني لفريق المجد السكندري.

 

صدى البلد يرصد أبرز المعلومات عن الراحل أدهم السلحدار خلال مسيرته الكروية.


بدأ الراحل أدهم السلحدار في صفوف فريق النيل لـ الأدوية لاعبا فى مركز الوسط مع رضا عبد العال.

 

قاد الراحل أدهم السلحدار فريق النيل للأدوية فى مباراة الإسماعيلي ونال إعجاب مسؤولي قلعة الدراويش وطالبوا بضمه.


رفض فى البداية مسؤلي فريق النيل للأدوية التفريط فى خدمات الراحل أدهم السلحدار إلا بعد تدخل عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية السابق واتهي الأمر لصالح قلعة الدراويش.

 

شارك الراحل أدهم السلحدار مع الدراويش وفى أول موسم له رفقة الفريق الذى ضم بين صفوفه شحته

 

حصد الاسماعيلي لقب الدوري موسم 1990-1991.


شارك الراحل أدهم السلحدار فى تحقيق الفوز على فريق الكروم في الجولة الأخيرة ليواجه النادي الأهلي في المباراة الفاصلة الشهيرة.

 

سجل الراحل أدهم السلحدار اربع أهداف أحدهم فى شباك منتخب السويس بالدوري المصري فضلا عن المشاركات والأهداف الأفريقية.


نال الراحل أدهم السلحدار هتافا شهيرا لـ الجماهير الإسماعيلاوية خلال مشاركته بالملاعب فى المدرجات الذى جاء على النحو التالي: أدهم يا سلحدار .. خلي الملعب نار.

 

الراحل أدهم السلحدار بعد مسيرة قوية مع الدراويش رحل إلى صفوف فريق الشرقية في الدرجة التانية تحت قيادة حسن شحاتة مدرب الفريق آنذاك ونجح المعلم فى الصعود معهم إلى دورى الأضواء والشهرة ثم إختم مسيرته الكروية بصفوف فريق المعادن.
 

أدهم السلحدار الاسماعيلي الدوري الأهلى المجد السكندري

موضوعات متعلقة

ميدو يتأثر لوفاة أدهم السلحدار عبر تويتر

تشييع جثمان أدهم السلحدار لمثواه الأخير.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

عمر كمال بعد أزمته مع النقابة: ربنا كريم ومش رايد حد يشمت فيا

المخابرات الأمريكية: روسيا تخطط لهجوم عسكري على أوكرانيا

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

محمد بركات لـ كيروش: الجمهور المصرى طماع وتصريحات لقاء لبنان غير مقبولة

ياسمين عبد العزيز تمزح مع زوجها أحمد العوضي..والجمهور: لقد وقعت في الفخ

اليوم.. الدستورية تنظر دعوى الفصل فى اختصاص المحاكم العمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

موجة أمطار جديدة وعواصف ترابية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

سيف زاهر يفجر مفاجآة عن رحيل كهربا عن الأهلي وإعارة محمد شريف للسعودية

أول تعليق من وكيل الموسيقيين على أغنيتيّ " شيماء وأسماء" ..فيديو

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

طقس اليوم ..نوة قاسم تضرب الإسكندرية بشدة|وخبير يوجه رسالة عاجلة لأهالي المدينة

نوة قاسم تبدأ خلال ساعات بالإسكندرية| والأرصاد تحذر من الطقس غدا: عواصف ترابية وأمطار

أم ترمي ابنها في الشارع وتغلق الهاتف في وجه عمرو الليثي لرفضها حل المشكلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

صاحب «مصر يا أخت بلادي يا شقيقة».. لماذا عشق الكابلي الزعيم عبد الناصر؟

فيديو

نظرات الشك والإهانة.. قصة فتاة حامل في شهر بعد أسبوعين من الزواج

انتصار مصري للقدس والجولان.. القاهرة تضرب خطة تل أبيب 2050|فيديو

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

استغاثة كارمن سليمان وزوجها.. وطلاق شيرين يتصدران التريند |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ