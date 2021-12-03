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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أدهم السلحدار ليس الأول.. أبرز وفيات ملاعب كرة القدم

ادهم السلحدار ومحمد
ادهم السلحدار ومحمد عبد الوهاب

فطر أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق  قلوب الكثير من مشجعي كرة القدم والنجوم الكبار، بعد أن سقط داخل أرض الملعب وتعرض لحالة إغماء ثم تم نقله للمستشفى ورحل عن الحياة بسكتة قلبية.

أعلن نادي الإسماعيلي خبر وفاة نجم فريقه السابق أدهم السلحدار عن طريق صفحته الرسمية عقب الوفاة بدقائق قليلة، ونعاه الكثير من نجوم الكرة المصرية والصحفيين والنقاد الرياضين، الذين طالما ذُكر بينهم بالخير.

لم يكن السلحدار هو الأول بين الرياضين الذين توفوا على أرضية الملعب بسبب ارتفاع ضغط الدم أو السكتة القلبية، ويستعرض لكم موقع صدى البلد في هذا التقرير أبرز الأسماء الذين توفوا من لاعبي كرة القدم على أرض الملعب.

1-المصري محمد عبد الوهاب

فارق محمد عبد الوهاب الحياة في 31 أغسطس من عام 2006، متأثراً بأزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلي، وتوفى عن عمر ناهز الـ 23 عامًا، ما أثار صدمة وحزن الملايين من عشاقه.


2-الإيطالي موروسيني

توفي موروسيني يوم السبت 14 أبريل حين كان يلعب لفريقه ليفورنو أثناء مباراة الفريق أمام بيسكارا ضمن الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم وتحديدا في الدقيقة 31، حيث  سقط على أرضية الملعب لينقل إلى المستشفى فور سقوطه لكنه توفي هناك بسكتة قلبية ويتم إلغاء المباراة.

وبعد وفاة اللاعب بقليل قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية.

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وصول جثمان أدهم السلحدار نجم ومدرب الإسماعيلى السابق نادى النيل بالمنيل .. فيديو

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تشييع جثمان أدهم السلحدار اليوم من مسجد نادي النيل

3-الكاميروني فوي

في 26 يونيو 2003 واجه منتخب الكاميرون منتخب كولومبيا في الدور النصف النهائي على ملعب نادي ليون جيرلاند.

 

سقط فوي في الدقيقة 72 في دائرة المنتصف من دون أن يلمسه أي لاعب وقٌدمت له الإسعافات الأولية على أرضية الملعب فورا واستمرت لمدة 45 دقيقة في محاولة يائسة لإعادة نبضات القلب ولكن أُعلن عن وفاته رسميا على أرضية الملعب .

 

بعد الفحص الطبي قررت لجنة الأطباء بأن سبب وفاة فويه كان تضخم في عضلة القلب .

4-الأرجنتيني فافير

توفي اللاعب الأرجنتيني مايكل فافير، إثر تلقيه ضربة في الرأس خلال إحدى الدوريات المحلية لكرة القدم بإقليم " انتري ريوس" بالأرجنتين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

5- الهندي بياكسانجزوالا

توفي اللاعب الهندي بيتر بياكسانجزوالا، إثر احتفاله على طريقة اللاعب الألماني كلوزة بهدف التعادل الذي سجله لفريقه بيتليهيم فينجتلام على فريق شانماري، عن طريق القفز عدة مرات بطريقة بهلوانية، ولكنه ولكنه سقط في القفزة الثانية فوق عنقه.

6-النيجيري إيداهور

في يوم 6 مارس من عام 2010 خيم الحزن على كل الرياضيين ومحبي كرة القدم بالسودان بعد وفاة المهاجم النيجيري لنادي المريخ إندورانس إيداهو على أرضية الملعب أثناء مباراة الفريق امام الامل في الدوري السوداني.


وأوقفت المباراة بعد إعلان نبأ وفاة اللاعب وفضت قوات الشرطة اشتباكات بين جمهور المريخ والطاقم الفني ولاعبي نادي الامل.

 

لم يصدق الكثير من عشاقه خبر وفاته حيث تدافع الالاف من المشجعين إلى المستشفي للتأكد من صحة الخبر وعم الحزن والوجوم على الجميع وخصوصا ان اللاعب كان في قمة حيويته ونشاطه.

7-الإسباني بويرتا

سقط بويرتا مغشياً عليه في إحدى المباريات يوم السبت 25 أغسطس 2007 ثم استفاق وتمكن من الخروج على قدميه من الملعب لكنه تعرض لحالة إغماء أخرى داخل غرف الملابس ولجأ الأطباء لعملية إنعاش للقلب.

ومنذ ذلك اليوم بقي بويرتا في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، وقال الأطباء إن حالته تدهورت نتيجة مضاعفات تكرار توقف القلب عن العمل لفترة طويلة.

8-البرازيلي سيرجيو

انهار باولو سيرجيو دي اوليفا المعروف بسيرجينهو على ارض الملعب في الدقيقة 14 من الشوط الثاني في المباراة ضد ساو باولو ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين من الدوري البرازيلي، ليتوفة عن عمر يناهز  30 عاماً.

9-حارس المرمى الإندونيسي هودا

توفي حارس مرمى فريق بيرسيلا شوريل هودا الإندونيسي داخل أرضية الملعب، خلال المباراة التي جمعت ناديه ضد نادي بادانج ضمن منافسات الدوري الإندونيسي المحلي، شوريل هودا لفظ أنفاسه الأخيرة إثر اصطدام عنيف مع زميله من فريق الخصم، إثر تعرضه لإصابة بالرأس والرقبة.

10- الإندونيسي فيروز

تعرض أكلي فيروز مهاجم نادي بيرسيراجا الإندونيسي لإصابة خطيرة حين كان يُحاول تسجيل هدف من ضربة ارتدت من أجوس رحمن حارس مرمى نادي سيجلي، إلاّ أن الأخير حاول إبعاد الكرة بطريقة عنيفة ومتهورة، راكلا فيروز بكل قوته في أسفل معدته مما أرداه قتيلاً.

11-المجري فيهير

في 25 يناير 2004، سقط ميكلوش فيهير على أرض الملعب إثر أزمة قلبية، أثناء مباراة ناديه بنفيكا مع نادي فيتوريا جيماريتش وتم إعلان وفاته في مستشفى قريب من ملعب مدينة جيماريش ونقلت جثته إلى العاصمة المجرية بودابست.

 

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