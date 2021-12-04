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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الجرعة الثالثة شرط دخول المنشآت العامة والسفر

صدى البلد

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية لصحيفة "عكاظ" أن الحصول على الجرعة المعززة الثالثة سيكون شرطا للدخول إلى المنشآت والأماكن العامة وأماكن الترفيه ووسائل النقل العامة.

 

وصرح المصدر بأنه بدايةً من 1 فبراير 2022، سيكون تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، الذي يعد جواز التطعيم الخاص بالمملكة، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر.

 

ولفت المصدر إلى أنه اعتبارًا من التاريخ المذكور آنفًا، سيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

 

وأكد أن الحصول على الجرعة المعززة سوف تكون شرطا كذلك لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

 

وقال إن الفئات المستثناة من أخذ اللقاح سوف تكون معفاة من تلك الشروط، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة كافة.

 

وأشار إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الأوضاع الوبائية.

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صحيفة عكاظ وزارة الداخلية السعودية الجرعة المعززة الثالثة السعودية الأماكن العامة

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