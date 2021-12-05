شوقي غريب يكشف تفاصيل برنامج معسكر المنتخب الأولمبي

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن تفاصيل برنامج المعسكر الاعدادي، الذي سينطلق اليوم وحتي 13 من ديسمبر الجاري، وذلك علي هامش فترة التوقف الحالية بسبب مشاركة المنتخب المصري في كأس العرب.

و قال غريب في تصريحات مع الاعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 المذاع علي القناة الأولي " المعسكر سيقام علي مرحلتين، الأولي تضم لاعبي المنتخب الأولمبي، من أندية الدوري الممتاز، في ظل فترة التوقف الحالية، والثانية ستكون مع لاعبي الدرجة الثانية ودوري الجمهورية 2001، في ظل استمرار المسابقتين وعدم توقفهما".

وأوضح غريب أن الهدف من المعسكر هو اكتشاف اللاعبين الذين سيشكلون القوام الأساسي للمنتخب خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلي أن فترة التوقف فرصة لمعرفة قدرات اللاعبين عن قرب.