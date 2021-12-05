أهالى حدائق المعادى يستغيثون لهذا السبب

أرسل القارئ نور محمد شكوى لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”، يتضرر فيها من تحول منطقة حدائق المعادي إلى منطقة عشوائية بسبب انتشار التكاتك فى محيط محطة المترو والشوارع الداخلية.

وقال: “نعاني نحن سكان شارع حسنين دسوقى من تحوله لشارع عشوائي، واحتلت المحلات التجارية بكل أنشطتها الأرصفة، وتشوهت المنطقة أمام محطة مترو حدائق المعادى وما حولها، حيث تحول السور إلى مقلب لتجميع القمامة”.

وطالب المسئولين بحل هذه المشكلة والتدخل لإزالة الباعة الجائلين، مع وجود حل لمشكلة التكاتك.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.