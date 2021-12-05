سلسلة زيارات ميدانية لإسكان النواب إلى مطروح والعلمين والضبعة

تنظم لجنة الإسكان في مجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، زيارة ميدانية موسعة إلى مدينة العلمين الجديدة ومحافظة مرسى مطروح في الفتره من 7 الى 10 ديسمبر المقبل، حيث تشتمل على برنامج عمل مكثف يشمل عدد من الجولات والزيارات التفقدية للوقوف على أبرز إنجازات الدولة المصرية هناك.

وقال رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب عماد سعد إن هناك أهمية كبرى توليها اللجنة للمشروعات العمرانية والتنموية بمختلف ربوع البلاد، للوقوف على آخر ماجرى تنفيذه ضمن وتيرة العمل المكثفة للإصلاح والتنمية التي لايتوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التوجيه بها.

وأضاف حمودة أن سلسلة الزيارات التي تبدأ من الثلاثاء وحتى الجمعة، ستشمل تفقد محطة معالجة صرف صحي مطروح، والاجتماع بشركة المياه والصرف الصحي بمطروح، وذلك للوقوف على حجم الإنجازات في فيما جرى بمشروعات كبرى حققت نهضة تنموية فى كافة المجالات والقطاعات خلال السنوات الماضية منها مشروعات الكهرباء والطرق ومشروعات المياه والصرف الصحى بمرسى مطروح.

وينوي نواب اللجنة تفقد التجمعات القروية وبحث مطالب الأهالي في المساكن البديلة اللائقة وتوفيرها، سيرا على نهج الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أحدث نهضة تنموية وعمرانية كبرى في مشروعات تنطلق نحو جمهورية جديدة تتوافر بها كافة مقومات الحياة الكريمة.

كما تسعى اللجنة بعدها ضمن برنامج الزيارة للتوجه إلى مدينة العلمين الجديدة، لتفقد قرية الجميمة وبعض التجمعات السكنية بالضبعة وسيدي عبدالرحمن بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تتفقد اللجنة في حضور وفد نيابي رفيع المستوى يتقدمه النائب عماد سعد بعض المشروعات العمرانية والتنموية بمدينة العلمين الجديدة، وتعقد اجتماعا في مقر جهاز مدينة العلمين الجديدة بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقد أبهرت الدولة المصرية العالم أجمع بمعدلات التنمية والعمران في المشروع القومي العملاق الخاصب مدينة العلمين الجديدة، التى تعد من مدن الجيل الرابع وتضم منطقة شاطئية طولها 14 كيلومترا، وتقدر مساحتها بنحو 48 ألف فدان، باستثمارات تزيد على 40 مليار جنيه وتضم مناطق ترفيهية وسياحية وتعليمية وتراثية وسكنية ومنطقة للأبراج السكنية.

وتختتم اللجنة بتأكيدها على أن الأذرع التنموية لمؤسسة حياة كريمة امتدت إلى مختلف محافظات وقرى ومدن البلاد، وذلك لتحسين واقع وحياة مواطني الدولة المصرية خلال عبورهم نحو الجمهورية الجديدة، بمجموعة من المشروعات والمبادرات الرائدة في أوقاتا قياسية.