الرئيس السيسي لشاب من أصحاب الهمم يطلب عضوية الأهلي: الخطيب بعت الموافقة|فيديو

طلب الشاب أحمد طارق ، سباح مصري عمره 25 عامًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي: "عندى أمنية كبيرة.. أنا سباح ونفسي ألعب في النادى الأهلى"، ليرد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً: "لازم النادى الأهلى ياخدك واحنا قاعدين كده".

وأضاف الرئيس السيسي : "النادى الأهلى كله فرحان أنك عضو من أعضائه والكابتن محمود الخطيب بعت موافقة على طول دلوقتى، ورد أحمد: "هطلب إيه أكثر من كده يعنى".

فى مشهد إنساني التقط الرئيس عبد الفتاح السيسى مع أطفال ذوى الهمم خلال احتفالية قادرون باختلاف صورة تذكارية تبادل خلالها الترحيب بأطفال المبادرة واحتضانهم .



وعبر أطفال ذوى الهمم بفرحتهم الشديدة وتأثرهم ودموع الفرحة بأعينهم لتواجد الرئيس السيسى وحضوره احتفالية قادرون باختلاف والذى شهدت فقرة اسأل مع الرئيس وعرض إنجازات وزارة التضامن مع ملف ذوى الإعاقة .