بعد استجابة الرئيس لتطبيق مادة احترام الآخر.. طرق لإظهار الاحترام مع الآخرين

قال الطفل مهند عماد من أصحاب الهمم المشاركين في احتفالية "قادرون باختلاف"، وصاحب فكرة تدريس مادة "احترام الآخر"، في المناهج، إنه سعيد باستجابة الرئيس السيسي وتطبيق تدريس المادة في المناهج، مؤكدا أنه إحساس رائع لا يمكن وصفه.



وأضاف مهند عماد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "حاسس بفخر كبير، فخر لا يتخيله عقل.. إشادة الرئيس السيسي على رأسي، وعايز أوجه تحية كبيرةللرئيس عبدالفتاح السيسي

و في السطور التاليةنرصد أبرز الإراشادات لكيفية إظهار الإحترام للأطراف المحيطة بالشخص وفقا لما ورد في موقع " "wiki how" .



-الاستماع للآخر

من أبرز الطرق التي تثبت احترام الآخر الإنصات له بكل اهتمام و الصمت أثناء حديث أحدهم تجاهك و الإستماع بشكل جيد أثناء الحديث و ذلك يؤثر بصورة كبيرة على الشخص المتكلم فيشعر بإنصاتك لحديثه و اهتمامك به .

-المناقشة

فكرة النقاش مع الأشخاص المتكلمين تعني أنك كنت منصت جيد لحديثهم و تكترث للمواضيع الذي كان يتحدث خلالها اثناء نقاشه، فإن المناقشة تدعم الأفكار و تدفع المتكلم للتحدث باستفاضة و بشكل أكبر عن نفسه و ينتج عنها ثقة في النفس أكثر .

-تقبل وجهة نظر الآخر

إن الاختلاف من أهم أركان الحياة، فإن الحياة لا تمشي على وتيرة واحدة، فإن الاختلاف وتقبل رأي الاخر من أهم الطرق التي يمكن أن تعبر فيها عن الاحترام و التقدير للأطراف المحيطة بك في أي بيئة تواجد فيها .

-الاعتراض بشكل لائق

لا يمكن أن يتوافق الجميع على رأي واحد ، فإن احترام رأي الآخر واجب والاعتراض يكون بشكل لائق و يحمل نوع من أنواع الاحترام و تقدير لمشاعر الآخرين .

-الاعتذار عند الخطأ

أحيانا يكون حل معظم المشكلات التي تواجه بعضنا في الحياة اليومية هو عدم الاعتراف بالخطأ فإن الاعتذار أفضل طريقة للتعبير عن الود و الاحترام و التقدير للآخر.