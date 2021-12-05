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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرئيس السيسي يستمع إلى طلبات ذوي الهمم ويستجيب لهم

صدى البلد

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى طلب إحدى الفتيات المشاركات في أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم التي ترغب في استكمال تعليمها بفرنسا، وأكد الرئيس السيسي أنه سيتم مخاطبة دولة فرنسا في هذا الأمر، واعدا إياها بتنفيذ هذا الطلب.

 
وشدد الرئيس السيسي - خلال حديثه مع إحدى الفتيات المشاركات في أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم اليوم الأحد- على أن ذوي الهمم هم شرف وبركة ونصر وكرامة.


واستمع الرئيس السيسي إلى شرح لبعض البرامج الإلكترونية التي توفر الخدمات لذوي الهمم، ومن بينها التقديم في المدارس من خلال برنامج "دمج" الإلكتروني.


كما استمع الرئيس السيسي إلى رسالة من أحد المشاركين في معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم التي قال فيها - بلغة الإشارة - إنه يرغب أن يكون المجتمع - "متكلمين" و"الصم" - في مستوى واحد، مؤكدا أن الصم قادرون على العمل بشكل جيد.


وأكد الرئيس السيسي أن تلك الرسالة سيتم ترديدها كثيرا في الإعلام حتى تسمع الناس تلك الرسالة. 


كما تقبل الرئيس السيسي هدية من إحدى فتيات ذوي الهمم عبارة عن "سبحة" قامت بإعدادها بذاتها، وحرص الرئيس السيسي على الاستماع لها وما قامت به من أعمال.


كان الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد، اليوم الأحد- ضمن مشاركته في النسخة الثالثة من احتفالية "قادرون باختلاف"- الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل أبطال الاتحاد الرياضي المصري لأصحاب القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تفقد أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم، كما التقى الرئيس السيسي بأعضاء أوركسترا النور والأمل. 


وأعلن الرئيس السيسي عن حزمة من الإجراءات التنفيذية، التي سيتم العمل من خلالها في الفترة المقبلة والموجهة خصيصًا، لأبنائنا من ذوي الهمم، وهى تضمين المشروعات المنفذة ضمن "مبادرة حياة كريمة" في جميع المحافظات، لكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والرياضية والتنموية، الخاصة بذوي الهمم، والتوسع في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين، بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة، في التعامل والتواصل مع ذوي الهمم من أجل تمكينهم من التعلم والتحصيل الجيد، والتفوق في مختلف المجالات الدراسية والعملية.


كما شملت حزمة الإجراءات قيام قطاعات الإنتاج الفني والثقافي، بإنتاج العديد من الأعمال الدرامية والثقافية، التي تستهدف إبراز قدرات وإبداعات ذوي الهمم وإسهاماتهم في بناء "الجمهورية الجديدة"، وقيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية، بتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم تستهدف رفع لياقتهم البدنية، وصقل مهاراتهم الرياضية، فضلا عن التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل، في مختلف قطاعات التشغيل، مما يفتح لهم آفاق المستقبل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض المنتجات الحرفية فرنسا ذوى الهمم

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