افتتاح الدورة 28 من معرض "صنع في دمياط"

في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالعمل مع الجهات الشريكة على تنفيذ محاور استراتيجية تطوير الحرف اليدوية وتطوير التجمعات الإنتاجية في المحافظات، خاصة التكتلات التي تتميز بالعمالة الماهرة والمنتجات الفريدة ذائعة الشهرة في الأسواق العالمية، والعمل على تطوير تلك المنتجات لتعزيز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المحافظات.

الدورة ٢٨ من معرض صنع في دمياط

افتتح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدورة ٢٨ من معرض صنع في دمياط الذي ينظمه الجهاز بالتعاون مع محافظة دمياط بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من ٢٥ ديسمبر وحتى ٣ يناير، وقد حضر افتتاح المعرض عبير جليح رئيس مجلس إدارة فرانشايز انترناشيونال و الدكتور رأفت عباس المشرف العام علي برامج التنمية بالجهاز و لفيف قيادات الجهاز والمحافظة.

وأكد رحمي على أهمية أثاث دمياط كتجمع إنتاجي ضخم يتميز بجودة منتجاته وشهرتها العالمية، ما يعكس توجهات الدولة في النهوض بتلك الصناعة الوطنية والعمل على تطويرها وتعزيز قدرتها في توفير احتياجات المواطنين في الداخل بدلا من استيراد الأثاث من الخارج، وتطوير المنتجات بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية لتعزيز منافستها في الأسواق العالمية.



وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجهاز يعمل على إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني والتسويقي لصناع الأثاث في محافظة دمياط، وتمكينهم من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من خدمات الجهاز، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل الخطط الرامية للنهوض بالصناعة الوطنية في المحافظة وتقديم المساندة لها.

وأشار رحمي إلى أن هذه الدورة تضم 80 مشروع متوسط وصغير من مصنعي الأثاث من عملاء الجهاز بالإضافة إلى مشاركين من اللجنة النقابية لصغار مصنعي الأثاث والغرفة التجارية لصناعة الأثاث بدمياط ومدينة دمياط للأثاث وعدد من الجمعيات الأهلية منتجة الأثاث بالمحافظة.

وقال رئيس جهاز تنمية المشروعات إن الجهاز يتعاون مع المحافظة لإتاحة المنتجات التمويلية اللازمة لأصحاب المشروعات والشباب في مجال الأثاث حيث ضخ الجهاز اعتبارا من يوليو 2014 حتى نوفمبر 2025 تمويلات بلغت حوالي 284.8 مليون جنيه مولت 6228 مشروع وفرت حوالي 20 ألف فرصة عمل، مضيفا بأن الجهاز يتعاون مع المحافظة بإطلاق مبادرة بالتعاون مع المحافظة تحت شعار "تدوم دمياط" لضخ التمويلات اللازمة لمصنعي الأثاث بالمحافظة ليستفيد منها مشروعات الأثاث والمصانع والورش بمتوسط 400 ألف جنيه للمشروع الواحد. مشيرا إلي ان المعرض منذ بدايته قدم دعما تسويقيا لـ ١٣٢٠ مشروعا ووصلت حجم المبيعات في الدورات السابقة الي اكثر من نصف مليار جنيه.

و صرح الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، أن معرض " صنع في دمياط " يُعد ثمرة تعاون وثيق بين المحافظة والجهاز، لدعم صناعة الأثاث بدمياط ، مؤكدًا أن اليوم يشهد افتتاح الدورة الثامنة والعشرين منذ انطلاقه عام 2016 والخامسة بهذا العام، وثمن الجهود المبذولة من خلال جهاز تنمية المشروعات ، لتحقيق رؤية الدولة المصرية واهدافها نحو تعميق وتوطين الصناعات الوطنية ودعمها وفتح آفاق تسويقية جديدة لها ، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة نحو تعزيز هذه الاستراتيجية ، خاصةً مع تمتع دمياط بشهرة واسعة على الصعيدين المحلى والدولى بعدد من الصناعات ، والتى يأتى أبرزهم صناعة الأثاث، وذلك لوجود الأيدي الماهرة ، حظت بها دمياط منذ عقود طويلة .

وأضاف أنه وايماناً من ضرورة وجود رؤية لتشجيع هذه الصناعة الوطنية المهمة ، جاءت فكرة إقامة سلسلة معارض " صنع في دمياط " ، و التى انطلقت منذ عام 2016 ، ليس فقط بالقاهرة وإنما امتدت لعدد آخر من المحافظات، وحظت بنجاح واسع وكبير وذلك لفتح مجالات تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث الدمياطي.

وأكد الشهابي حرص المحافظة على استكمال تلك الشراكة المتميزة لدعم القطاع الصناعي الأهم والاشهر بدمياط، وتطويره بما يلبى متطلبات السوق المحلى وصولاً إلى التصدير والمنافسة، موجهًا الشكر إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على هذا التعاون المثمر والبناء، مؤكدًا أيضًا تطلعه إلى توسيع دائرة التعاون مع الجهات المختلفة لدعم تلك الأهداف.

وأشادت عبير جليح رئيس مجلس إدارة فرانشايز انترناشيونال بالمنتجات المعروضة وجودتها وتنوعها موضحة أن منتجات الأثاث المصرية معروفة بتميزها وتتمتع بقدرة على المنافسة موضحة أن معرض دمياط سيتيح الفرصة للمشروعات المتميزة باقتحام مجال الفرانشايز و المشاركة في معرض الفرنشايز الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و بمشاركة جهاز تنمية المشروعات مما يسمح لمشروعات الاثاث المتميزة بالتوسع في الأسواق المحلية والعربية والعالمية خاصة وأن الأثاث الدمياطي يتمتع بثقة المستهلكين ومعروف لدى المواطنين في مختلف الدول العربية.

جدير بالذكر أن المعرض يفتح أبوابه يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء ويضم تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار تنافسية.