الشرقية تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعات متعددة مع مديري الإدارات الصحية ومديري الوقائي، ومراقبي التطعيمات بالمحافظة، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال القادمة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور حسام الدين مصطفي المشرف المركزي من وزارة الصحة علي حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة الشرقية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للحملة، والتي سيتم تنفيذها بمحافظة الشرقية، خلال الفترة من ١٩ وحتي ٢٢ ديسمبر الحالي لمدة ٤ أيام.

وشدد وكيل الوزارة علي تكثيف الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المتتابعة للفرق الإشراقية بالإدارات الصحية بالمحافظة، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بالحملة، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، ومراجعة سلسلة التبريد بجميع الوحدات والإدارات للتأكد من سلامتها وكذلك سلامة المولدات الكهربائية، وعمل الصيانة الازمة لها، كما أكد علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوي، أثناء التطعيم، في ظل الظروف الراهنة، ووجه وكيل الوزارة بعمل الدعاية اللازمة للحملة، وسرعة مخاطبة جميع الجهات المختصة للتنسيق والتعاون في تنفيذ الحملة.

وأشار "مسعود" الي أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، من عمر يوم وحتي ٥ سنوات، ويتم التطعيم بطعم سابين الفموي، من منزل لمنزل، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.

كما ناقش وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الصحية خطة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، ومؤشرات أداء عمل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩"، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وذلك ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".