انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي في المنيا

شهد الطريق الصحراوى الغربى ، بالقرب من مركز بنى مزار حادث انقلاب سيارة ربع نقل ، إثر اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مركز بنى مزار وتحمل رقم 7493 ط ا ب ، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق ، مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة شخصين .

وفي سياق متصل أصيب شخص إثر انقلاب دراجة بخارية كان يستقلها بالطريق الدائري ، أمام عزبة بدوي في مركز المنيا ، مما تسبب في إصابة عبدالرحيم على عبدالرحيم، 62 سنة، مقيم عزبة شاهين بالمنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق فى الواقعتين .