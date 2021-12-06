إصابة عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ببنها

أصيب عامل في أنحاء جسده خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في بنها بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء جلوس الطرفين على أحد المقاهي، وتجددت بينهم الخلافات ونشبت المشاجرة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وضبط طرفى المشاجرة اللذين تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين ووقوع مصاب بمنطقة قرية الرملة دائرة المركز.



وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف اول "ه م ع" 26 سنة عامل مصاب بكسور وشقيقته "أ م ع" 25 سنة ربة منزل ، وطرف ثان "ي ج م" 29 سنة عامل و"م ع ع" 33 سنة منجد و"إ ع ع" 31 سنة فنى وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفان أثناء جلوسهما على أحد المقاهى بسبب خلافات جيرة سابقة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الأخر بالضرب ما أدى إلى إصابة الأول من الطرف الأول.



وتم ضبط طرفى المشاجرة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.