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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة المتهمين بقتل شخصين في القليوبية للمفتي

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة فى القليوبية برئاسة المستشار محمود البربرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، ومحمد صبحي في القضية رقم 14480 لسنة 2021 جنايات العبور، والمقيدة برقم 1439 لسنة ،202 كلي شمال بنها والمتهم فيها "مجدي أ ا"، و"حسين ح ح"، بإحالة أوراق المتهمين لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين قتلا المجنى عليه "محمد أ ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بدافع سرقة منقولات حيث توجها إلى المكان الذى أيقنا سلفا تواجد المجنى عليه فيه وما أن وصلا لمسرح الجريمة حتى دلف المتهم الأول وحين انفراده بالمجنى عليه استل سلاح أبيض "مطرقة حديدية" وانهال على المجنى عليه بعدة طعنات استقرت برأسه قاصدا قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.


وتابع أمر الإحالة أن المتهمين فى ذات الزمان والمكان قتلا المجنى عليه "مرضى ب ع" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بدافع سرقة منقولات، حيث توجها إلى المكان الذى أيقنوا سلفا تواجد المجنى عليه فيه، وما أن وصلا لمسرح الجريمة حتى دلف المتهم الأول وحين انفراده بالمجنى عليه استل سلاح أبيض "مطرقة حديدية" وانهال على المجنى عليه بعدة طعنات استقرت برأسه قاصدا قتله، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.


وقام المتهمان بنقل المسروقات وانتقلا من موقع الجريمة بقصد الهروب لكن تمكنت قوات الأمن بالقليوبية من ضبط المتهمين والمسروقات المبلغ بسرقتها وأحيل للنيابة وأدلى باعترافات تفصيلية وأمرت النيابة باستمرار حبسهما إلى أن إحالتها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

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