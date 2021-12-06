في لافته إنسانية.. الخطيب يهدي أحمد طارق قميص الأهلي مطبوعة عليه صورة السيسي ..شاهد

أهدي محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي قميص النادي الأهلي مرسوم عليه صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشاب أحمد طارق من ذوي الهمم.



حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على استقبال الشاب أحمد طارق من ذوي الهمم بمقر الجزيرة اليوم.

ورحب الخطيب ومعه المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق بالشاب أحمد طارق وتم الإعلان عن انضمامه لقطاع السباحة بالأهلي.

أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي أن النادي ستمنح الشاب أحمد طارق من ذوي الهمم العضوية الرياضية لممارسة لعبة السباحة.

وجه محمود الخطيب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حرصه الكامل على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال إنه شعر بالعائلة المصرية خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الأطفال ذوي الهمم، والبساطة التي يتمتع بها الرئيس وسط الأطفال ذوي الهمم الذين شعروا أنهم يتحدثون مع والدهم.