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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشار أمنى مكثف .. شلل مرورى فى شوارع وكباري وسط القاهرة

صدى البلد

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة كثافات مرورية مرتفعة بعدد من المحاور، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور، حيث يشهد كوبرى أكتوبر شللا مرورى ضخم  في الاتجاهين بالإضافة الي  شارع صلاح سالم اتجاه المطار كثافات مرتفعة ومنطقتي رمسيس وغمرة ووسط البلد كما تشهد منطقة كورنيش النيل في الاتجاهين سيولة مرورية.

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 "نصائح مرورية"

تنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات .

وأكد المصدر أن هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على كافة المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع أى أزمة مرورية ، لافتا انه لا توجد اى حوادث او اعطال مؤثرة حتى الآن .

"حملات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني"

واصلت الجهات المعنية بوزارة الداخلية تطبيق الإجراءات القانونية تجاه قائدي المركبات الذين تخلفوا عن تركيب الملصق الإلكتروني.

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القاهرة كثافات مرورية رجال المرور شلل مرورى شارع صلاح سالم الحالة المرورية

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