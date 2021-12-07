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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما دلالة بكاء الميت عند الغسل؟.. الإفتاء تجيب

ما دلالة بكاء الميت
ما دلالة بكاء الميت عند الغسل؟

ما دلالة بكاء الميت عند الغسل؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال “ما دلالة بكاء الميت عند الغسل؟” قائلا: كيف لميت أن يبكي عند الغسل!.. ولو حدث ذلك فهو ليس ميتا وعليكم استدعاء الطبيب مرة أخرى ليشخص حالته لأنه قد يكون تم تشخيص الحالة خطأ.

سبب خروج دمعة من عين الميت 

سبب خروج دمعة من عين الميت ، ورد فيه أن ما يكون بعد الموت ؛ فقد يكون شيئا طبيعيًا ، أو تكون دمعة في العين عند الاحتضار ، ثم خَرَجَت الدمعة بعد ذلك ، والميت لا يشعر بِمن حوله ، ولا يبكي ولا يضحك ؛ لأنه ميّت ، وما يَصدر عن الميت يكون شيئا طبيعيا ، مثل ما يَخرج منه مِن حَدَث ، فكما يخرج منه بعض فضلات جسمه ، تخرج منه الدمعة ، والتي قد تكون في عينه قبل وفاته.

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حقيقة عذاب الميت بسبب بكاء أهله عليه

"هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو على قناة الافتاء على "يوتيوب".وأجاب وسام قائلًا: “هذا الحديث فيه روايات كثيرة والسيدة عائشة رضى الله تعالى عنها وأرضاها لما سمعت هذه الرواية أنكرتها، وقالت إنما يعذب وأهله يبكون عليه”.

"هل البكاء على الميت عند القبر يعذبه؟"، قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدار البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن البكاء عند القبر ليس محرمًا، مشيرًا إلى أن المنهى عنه هو الاعتراض على قضاء الله وقدره، لافتًا إلى أن النبي صل الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم وقال: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا...».

هل يتألم المحتضرعند خروج الروح

هل يتألم المحتضر عند خروج الروح ، ورد أن للموت لحظة تخرج فيها الروح، وهي من أشد اللحظات التي يمر بها الإنسان، وتسمى بسكرات الموت وهي لحظة خروج الروح من الإنسان. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم عن الموت: "وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد" فسكرة الموت هي من أشد العواقب التي يواجهها الإنسان قبل رحيله عن هذه الدنيا، فهي تحمل الكثير من الآلام والمواجع التي تلف الإنسان من كل جانب ومن كل مكان، فمن جهة يشعر الإنسان بالمرض والذي قد يكون السبب في موته، ومن جهة أخرى يشعر الإنسان بالضعف وقلة الحيلة وعدم القدرة على التحرك بسبب هذا الألم الشديد الذي يتملكه.

 

 هل يتألم المحتضر عند خروج الروح ، ورد أنه من جهة أخرى يشعر الإنسان بصعوبة بالغة جدا في نطق الكلمات وإخراجها من الفم، وحتى أنه من جهة أخرى يواجه حزن الأهل والأحبة والأصدقاء وبكائهم عليه مما يزيد من حالته سوءا ويزيده خوفا وهلعا. ويمر الإنسان بتلك المرحلة وهي مرحلة سكرات الموت بأصعب وأقسى المراحل فيكشف الغطاء عن بصره كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: « فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ» الآية 22 من سورة ق، فيرى الإنسان حوله ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يتناقشون في حاله، فنظره إليهم وهو ينتظر من الحكم وكيف سيكون ذلك هل سيكون من أهل الرحمة فتقبضه ملائكة الرحمة، أم أنه سيكون والعياذ بالله من أهل النار فتقبضه ملائكة العذاب بكل قسوة. 

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