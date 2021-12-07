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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحدي كبير بين لامبورجيني هوراكان STO وبورشه 911 GT2 RS.. فيديو

تحدي كبير بين لامبورجيني
تحدي كبير بين لامبورجيني هوراكان STO و بورشه 911 GT2 RS

تمتلك كلا من النسخة لامبورجيني هوراكان STO وبورشه 911 GT2 RS، لقدرات فريدة تمنحهم الأفضلية وسط عالم المحركات الخارقة، إلى جانب الكثير من المميزات ابرزها التصميم الخارجي صاحب الإطلالة الرياضية، إضافة للتقنيات الداخلية التي يقدمها كل صانع.

 

ومن خلال مقطع فيديو نشر عبر موقع YOUTUBE بواسطة قناة DANIAL ABT، شهرت النسختين لامبورجيني هوراكان STO وبورشه 911 GT2 RS في سباق تسارع مثير، وتعالت أصوات المحركات لتعلن عن انطلاقات قوية لاثنين من أقوى الطرازات.

 

تحدي كبير بين لامبورجيني هوراكان STO و بورشه 911 GT2 RS

 

زودت النسخة بورشه 911 GT2 RS بمحرك سداسي الاسطوانات تيربو، بسعة 3800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 691 حصانا، وعزم اقصى للدوران 750 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء طراز PDK مزدوجة القابض، تعمل عبر منظومة الدفع الخلفي، بينما تعتمد في تكوينها على 7 سرعات.

 

أما عن القدرات الخاصة بالنسخة الايطالية ايضا لامبورجيني هوراكان STO، فتستمد قوتها من محرك من 10 اسطوانات طراز V، وبسعة 5200 سي سي، قادر على انتاج قوة 630 حصانا، و 565 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي سباعي السرعات مع قابض مزدوج.

 

ومن خلال هذه القدرات الفنية نجد أن تلك النسختين تضم باقة من التجهيزات القوية، مما يجعل مهمة التسارع قد اصبحت مثيرة بالفعل، وهو ما تحملة مجريات مقطع الفيديو المطروح، حيث تبادلت الادوار بين تلك المحركات معبرة عن افضل اداء.

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تحدي كبير بين لامبورجيني هوراكان STO وبورشه 911 GT2 RS.. فيديو

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