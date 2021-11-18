عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرة تسارع مذهلة .. تسلا 3 بيرفورمانس تتألق على الطريق السريع

صدى البلد

في ظل الانتعاشة العظمى التي تعيشها شركة تسلا في الفترة الأخيرة بسبب أرتفاع نسبة مبيعاتها و أسهما بطريقة غير مسبوقة في الأسواق العالمية ، تسعى الشركة للتفدم أكثر و مواصلة تحقيق النجاح .

و قامت تسلا بخطف الأنظار من خلال أختبار سيارة تسلا 3 بيرفورمانس الجديدة ، و التي تصنف كسيارة سيدان رياضية تعمل بالكهرباء ، و نجحت في تحقيق هوية خاصة لنفسها و فريدة جداً من نوعها .

و تعتمد سيارة تسلا 3 بيرفورمانس على محركين كهربائيين ، الأول يعمل بشكل حصري للعجلات الأمامية و الثاني يعمل بشكل حصري للعجلات الخلفية ، و تصل قوتهما الأجمالية معاً الى 450 حصان ، و عزم دوران يصل الى 472 نيوتن/متر و بطارية خارقة بقدرة 75 كيلو وات في الساعة .

 

و بلغت قدرة سيارة تسلا 3 بيرفورمانس على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 3.4 ثواني فقط ، كما يمكنها الأستمرار في التسارع يمعدل رائع يتخطى 100 كيلومتر/ساعة ، و يمكنها تحقيق هذا المعدل من التسارع بدون أي مشاكل أو متاعب تقنية .


و من خلال أختبارها على الطريق السريع لمعرفة مدى قوتها الفعلية ، وصلت لسرعة 100 كيلومت/ساعة في زمن 3.4 ثانية فقط و هو ما يتوافق تماماً مع الأرقام التي تحدثت عنه تسلا ، و تسطيع مواصلة رحلتها المميزة في التسارع لتصل الى سرعة 200 كيلومتر/ساعة في خلال 10.12 ثانية فقط .

و وصلت سرعتها النهائية الى 262 كيلومتر/ساعة ، و هو زمن مناسب جداً لأستخدام السيارة في الرحلات الطويلة مع العلم أن قيادة السيارات الكهربائية بسرعة عالية تستنفذ البطارية بشكل أكبر من المعتاد .

السيارات الكهربائية التسارع الأسواق العالمية قيادة السيارات رحلات أسواق العالمية تسلا 3 السيارات الكهربائي الفترة الأخيرة تسلا 3 بيرفورمانس

موضوعات متعلقة

رغم تعثراتها الاقتصادية.. أستون مارتن و جيمس بوند قصة غرام لا تنتهي

سيارة TVR ساجاريس البريطانية تتألق بمحرك ألماني من BMW

نسخة حصرية مخصصة للسباقات.. شيفروليه تكشف رسمياً عن كورفيت Z06 GT3 R

نيسان Z موديل 2023 ... كوبيه رياضية أنيقة تجمع بين الماضي والحاضر

مانهارت تزود BMW MH8 بحزمة مذهلة من التجهيزات الرائدة

تويوتا GR ياريس تأتي بنسخة مُعدلة تقارب بورشه 911 GT3

بنتلي تحتفل بمرور 100 عام على إنتاج أول سيارة لثري بريطاني

أستون مارتن فالكيري تتألق بطرازى كوبيه و سبايدر مكشوف

ترشيحاتنا

إبراهيم عيسى: جماعة الاخوان سيطروا على كل النقابات خلال حكم الرئيس مبارك

خاصة الأهرامات والإسكندرية.. السفير البريطاني: الأمير تشارلز سيحرص على زيارة المعالم الأثرية المصرية

باقة 350 ألف درهم مغربي.. أسعار ومواصفات 5 سيارات سيدان موديل 2021

هل إصابة الإنسان بالوسواس تدل على قلة الإيمان .. الإفتاء تجيب

الدرندلي: أنا وخالد مرتجي إخوات وعشرة عمر وعلاقتنا معا لم تنقطع

السفير البريطاني: الأمير تشارلز سيلتقي الرئيس السيسي وشيخ الأزهر والبابا تواضروس خلال زيارته لمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

موقع صدى البلد يعزي الزميل تامر عاشور في وفاة نجله

التمويل العقارى| موعد سداد أول قسط للمتقدمين بمشروع «سكن لكل المصريين 2»

هاني شاكر يوجه رسالة نارية لـ عمر كمال بعد منع شاكوش من الغناء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن .. وصفات متعددة

في ذكرى ميلاد صاحب "المشرط السحري".. إنسانيات السير مجدي يعقوب تحيي القلوب

طريقة عمل سردين في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

فيديو

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

مفاجآت جديدة.. مصطفى فهمي يعترف بأخذ متعلقات طليقته من شقة الزوجية

سر غياب النجوم.. لماذا ارتدت يسرا اللوزي الأبيض في جنازة والدها؟

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ