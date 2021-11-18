بقدرة تسارع مذهلة .. تسلا 3 بيرفورمانس تتألق على الطريق السريع

في ظل الانتعاشة العظمى التي تعيشها شركة تسلا في الفترة الأخيرة بسبب أرتفاع نسبة مبيعاتها و أسهما بطريقة غير مسبوقة في الأسواق العالمية ، تسعى الشركة للتفدم أكثر و مواصلة تحقيق النجاح .

و قامت تسلا بخطف الأنظار من خلال أختبار سيارة تسلا 3 بيرفورمانس الجديدة ، و التي تصنف كسيارة سيدان رياضية تعمل بالكهرباء ، و نجحت في تحقيق هوية خاصة لنفسها و فريدة جداً من نوعها .

و تعتمد سيارة تسلا 3 بيرفورمانس على محركين كهربائيين ، الأول يعمل بشكل حصري للعجلات الأمامية و الثاني يعمل بشكل حصري للعجلات الخلفية ، و تصل قوتهما الأجمالية معاً الى 450 حصان ، و عزم دوران يصل الى 472 نيوتن/متر و بطارية خارقة بقدرة 75 كيلو وات في الساعة .

و بلغت قدرة سيارة تسلا 3 بيرفورمانس على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 3.4 ثواني فقط ، كما يمكنها الأستمرار في التسارع يمعدل رائع يتخطى 100 كيلومتر/ساعة ، و يمكنها تحقيق هذا المعدل من التسارع بدون أي مشاكل أو متاعب تقنية .



و من خلال أختبارها على الطريق السريع لمعرفة مدى قوتها الفعلية ، وصلت لسرعة 100 كيلومت/ساعة في زمن 3.4 ثانية فقط و هو ما يتوافق تماماً مع الأرقام التي تحدثت عنه تسلا ، و تسطيع مواصلة رحلتها المميزة في التسارع لتصل الى سرعة 200 كيلومتر/ساعة في خلال 10.12 ثانية فقط .

و وصلت سرعتها النهائية الى 262 كيلومتر/ساعة ، و هو زمن مناسب جداً لأستخدام السيارة في الرحلات الطويلة مع العلم أن قيادة السيارات الكهربائية بسرعة عالية تستنفذ البطارية بشكل أكبر من المعتاد .