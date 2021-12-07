لم تتوقف عن المنافسة .. تسلا تقدم سايبركواد للأطفال| صور

بعد أن أحدثت شركة تسلا نقلة نوعية في مجال صناعة السيارات الكهربائية، من خلال باقة متنوعة من الطرازات القوية والشهيرة مثل أيقونتها تسلا S، وتسلا 3، وغيرها من الموديلات المتطورة، فيبدو أن الصانع الأمريكي لم يتوقف عند هذا الأمر فقط.

لم تتوقف عن المنافسة .. تسلا تقدم سايبركواد للاطفال

وكشفت شركة تسلا عن احدث المركبات الخاصة بها ولكن تخطط لاستهداف شريحة عمرية مخصصة، وهي المركبة سايبركواد صاحبة المفهوم رباعي العجلات، الاقرب إلى النماذج الشاطئية الشهيرة، ولكن على الطريقة الخاصة بـ تسلا.

تأتي المركبة سايبركواد بتصميم مشابه للنسخة تسلا سايبر تراج، وهي الشاحنة التي تم تأجيل اطلاقها للعام المقبل، حيث تتخذ نفس اللون الخارجي الاقرب إلى الرمادي اللامع، مع اشكال هندسية بالواجهة الامامية، بالاضافة إلى مقعد مبطن للسائق يتناسب مع المركبة المطروحة.

تقدم المركبة تسلا سايبركواد بوزن كلي يبلغ 68 كيلوجرام، مع بطارية ليثيو ايون 36 فولت، بينما تبلغ سرعتها القصوى إلى 8 كيلومتر في الساعة، لتصل إلى 16 كم/ساعة بحسب الاصدار، بينما تتمتع البطاريات الداخلية بخاصية استخدام الشاحن المنزلي مع امكانية العودة إلى طاقتها خلال 5 ساعات، إضافة إلى قدرتها على خوض مدى سير يقدر بـ 24 كيلومتر على الرغم من انتماء هذه الفئة إلى مركبات الاطفال.

تعتمد تسلا سايبركواد على نظان تعليق قابل للتعديل، إلى جانب مكابح قرصية خلفية، بالاضافة إلى اضاءة املامية تعمل بتقنية LEDLIGHT، مع عجلات تحمل تقشات بارزة وغائرة، بينما تقدم تلك النسخة بقيمة قدرها 1900 دولار امريكي فقط.