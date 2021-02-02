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سيارات

ايلون ماسك يستجيب لعملاء تيسلا ويخفض أسعار TESLA MODEL S

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:01 م
تيسلا موديل TESLA
تيسلا موديل TESLA MODEL S
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اشرف عطية
بعد اعلان شركة تيسلا عملاق صناعة السيارات الامريكية الكهربائية عن طرح تيسلا موديل TESLA MODEL S و تيسلا موديل TESLA MODEL X منذ أيام بتحديثات جديدة ، ارتفعت الحجوزات عليها بشكل ملحوظ .

ارتفاع الجوزات علي سيارات تيسلا الجديدة دفع ايلون ماسك صاحب الشركة لرفع سعر تيسلا موديل TESLA MODEL S بقيمة 10,000 دولار اي حوالي 157.000 جنيه مصري .

وبعد الاعلان عن زيادة الاسعار اعلنت تيسلا TESLA ايضا اغلاق خطوط الانتاج هذا الشهر في مصنع فيرمونت ولكن استمرت في أخذ حجوزات تيسلا موديل TESLA MODEL S و تيسلا موديل TESLA MODEL X  بالأسعار الجديدة المرتفعة.

ادت الزيادات السعرية التي اعلنها ايلون ماسك مؤخرا الي اعتراضات واسعة علي مواقع التواصل الاجتماعي و ابرزها تويتر، مما دفع ايلون ماسك في التراجع عن الزيادة و تخفيضها حتي 8000 دولار فقط اي ما يعادي 125.000 جنيه مصري بدلا من 10.000 دولار .

وتأتي تيسلا موديل TESLA MODEL S بنطاق 663 كم لكل شحنة و تسمي فئة بلايد مع ثلاثة محركات وتوجيه كهربائي لعزم الدوران بقوة 1,020 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 1.99 ثانية، بسرعة قصوي 322 كيلو مترا في الساعة.

تيسلا موديل TESLA MODEL S اتت باكصدام أمامي وخلفي جديد وجنوط 21 انش، و شاشة مركزية مقاس 17 بوصة وهي في الأساس شاشة ألعاب مزودة بمعالج بقوة 10 تيرافلوب و بها شاشة أجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة أمام السائق.
ايلون ماسك يستجيب لعملاء تيسلا ويخفض أسعار TESLA MODEL S
ايلون ماسك يستجيب لعملاء تيسلا ويخفض أسعار TESLA MODEL S
ايلون ماسك يستجيب لعملاء تيسلا ويخفض أسعار TESLA MODEL S
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