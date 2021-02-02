ايلون ماسك يستجيب لعملاء تيسلا ويخفض أسعار TESLA MODEL S



بعد اعلان شركة تيسلا عملاق صناعة السيارات الامريكية الكهربائية عن طرح تيسلا موديل TESLA MODEL S و تيسلا موديل TESLA MODEL X منذ أيام بتحديثات جديدة ، ارتفعت الحجوزات عليها بشكل ملحوظ .





ارتفاع الجوزات علي سيارات تيسلا الجديدة دفع ايلون ماسك صاحب الشركة لرفع سعر تيسلا موديل TESLA MODEL S بقيمة 10,000 دولار اي حوالي 157.000 جنيه مصري .



ادت الزيادات السعرية التي اعلنها ايلون ماسك مؤخرا الي اعتراضات واسعة علي مواقع التواصل الاجتماعي و ابرزها تويتر، مما دفع ايلون ماسك في التراجع عن الزيادة و تخفيضها حتي 8000 دولار فقط اي ما يعادي 125.000 جنيه مصري بدلا من 10.000 دولار .







وتأتي تيسلا موديل TESLA MODEL S بنطاق 663 كم لكل شحنة و تسمي فئة بلايد مع ثلاثة محركات وتوجيه كهربائي لعزم الدوران بقوة 1,020 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 1.99 ثانية، بسرعة قصوي 322 كيلو مترا في الساعة.





تيسلا موديل TESLA MODEL S اتت باكصدام أمامي وخلفي جديد وجنوط 21 انش، و شاشة مركزية مقاس 17 بوصة وهي في الأساس شاشة ألعاب مزودة بمعالج بقوة 10 تيرافلوب و بها شاشة أجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة أمام السائق.



وبعد الاعلان عن زيادة الاسعار اعلنت تيسلا TESLA ايضا اغلاق خطوط الانتاج هذا الشهر في مصنع فيرمونت ولكن استمرت في أخذ حجوزات تيسلا موديل TESLA MODEL S و تيسلا موديل TESLA MODEL X بالأسعار الجديدة المرتفعة.