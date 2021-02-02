تيسلا تعلق إنتاج الشاحنات من الفئة 8 .. تعرف على السبب

اعلنت شركة تيسلا الخاصة بصناعة السيارات الكهربائية، تعليق إنتاج شاحناتها من الفئة 8، أو ما تعرف باسم تسلا سيمي، بسبب عدم التوصل لحل تقني لبطارية تسلا 4680 .

و قال‏ رجل أعمال كندي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا خلال مكالمة مناقشة أرباح الشركة أن حجم إنتاج شاحنتها من الفئة 8، معلق حتى تتمكن تسلا من إنتاج حجم كبير من خلايا البطارية الخاصة بها .

وأوضح ماسك أن السبب الرئيسي لعدم تسريع المنتجات الجديدة، هو أننا ببساطة لا نملك خلايا كافية لذلك، والأمر مرتبط بإنتاج بطارية تسلا 4680، بحجم كبير .

و أعرب ماسك عن أسفه : " النماذج الأولية سهلة، وتوسيع نطاق الإنتاج صعب للغاية".

والجدير بالذكر ان الخلايا، التي صممتها تيسلا وتم الإعلان عنها في مؤتمر “يوم البطارية” على المساهمين في سبتمبر 2020، هي خلايا ليثيوم أيون كبيرة بدون علامات تبويب، سيتم استخدامها في الشاحنات والتي كان من المتوقع تسليمها بحلول نهاية عام 2021 .

وفقًا لما ذكرته شبكة CNBC ، حصلت تيسلا على عشرات الحجوزات من عملاء عالميين للشاحنة Semi، مثل بوش، ودي إتش إل DHL، و بيبسيكو، وولومارت، وبرايد غروب .