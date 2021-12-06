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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لبان الدكر مع العسل؟.. فوائد مذهلة

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفوائد الصحية لتناول لبان الذكر مع العسل، وكيفية إعداده.


 

فوائد شراب لبان الدكر  مع العسل:

· التخلص من اضطربات الجهاز الهضمي بما فيها انتفاخ المعدة، والغازات، وعسر الهضم.

. إدرار البول، والتخلص من سموم الجسم.

· تنظيم هرمون الإستروجين، وحماية الرحم من الأورام واحتمالية تكوّن الأكياس.

·تنظيم مواعيد الدورة الشهرية عند النساء.

. تنشيط إنتاج الخلايا.

· الحد من آلام المفاصل والروماتيزم.

· تنظيم نسبة السكر في الدم.

·تهدئة الأعصاب والاسترخاء، وتخفيف القلق والتوتر.

· تطهير الفم من البكتيريا وتزكية رائحته.

· تحسين الجهاز التنفسي، وجلاء البلغم، وعلاج التهاب الشعب الهوائية، والتخلص من الإفرازات المخاطية.


 

إعداد لبان الدكر والعسل :-

المكوّنات: ملعقة من بودرة المر المطحون. كوب من الماء. ملعقة من العسل.

طريقة التحضير: انقعي ملعقة المر في كوب من الماء البارد. اتركي المزيج لمدة اثنتي عشرة ساعة إلى أن يصبح لونه مصفراً، وطعمه مراً. صفي المزيج وحليه بالعسل ثم اشربيه صباحاً.


 

خلطات من العسل ولبان الدكر كما يلي :-

·خلطة تصفية ونضارة البشرة:

اخلطي نصف كوب من اللبن الرائب مع نقطتين من فيتامين هـ الذي يباع لدى الصيدليات, أضيفي إلى المزيج ملعقتين من عسل النحل الطبيعي، وثلاث نقاط من المر, جانسي الخلطة جيداً، وضعيها على بشرتك مدة ثلث ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

·خلطة تقوية الذاكرة: اخلطي كميات متساوية من الزنجبيل، واللبان، وحبة البركة, حلي المزيج بالعسل، واشربي ثلاث مرات منه يومياً مدةثلاثة أسابيع.

فوائد لبان الدكر لبان الدكر مع العسل لبان دكر عسل سوسن غزال

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