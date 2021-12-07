مديريتا أمن وتعليم الشرقية تنظمان احتفالا باليوم العالمي لـ ذوي الهمم |صور

تحت رعاية اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية ، ورمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، و للعام الرابع علي التوالي نظمت إدارتي حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية و العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي " لذوي الهمم " بمدرسة النور للمكفوفين بالزقازيق.

جاء ذلك بحضور "رمضان عبد الحميد حسن " وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، و العميد " أحمد عرفة " مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية ، و " محمد رمضان مدير عام التعليم العام و" أسعد فاروق ماضي " مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم ، و " امل بغدادي " مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية ووفد من ضباط مديرية أمن الشرقية

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني و القرآن الكريم وبعد ذلك قدم طلاب وطالبات المدرسة فقرات شعرية وغنائية وطنية وخلال الاحتفالية أعرب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية عن سعادته بذلك الاحتفال ، وقدم الشكر لجهاز الشرطة رمز الوفاء والتضحية والعطاء الزاخر والدور الذي يقدمه رجال الشرطة في خدمه مصر ليلا ونهارا لتبقي مصر الغالية واحة للأمن والأمان

كما استعرض وكيل أول الوزارة الخدمات التي تقدمها الدولة المتمثلة في وزارة التربية والتعليم لأبنائنا طلاب المكفوفين وضعاف البصر وذوي الاحتياجات الخاصة في مراحل التعليم المختلفة من خلال عقد عدد من الدورات التدريبية للمعلمين للتدريب علي كيفية التعامل مع الطلاب أصحاب الإعاقة البصرية وضعاف النظر . ودمجهم في المجتمع

و أكـد " رمضان " أن الهدف الأساسي من الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم هو تشجيع المكفوفين من أبنائنا الطلاب والطالبات علي استخدام العصا البيضاء في حياتهم اليومية لضمان أمنهم وسلامتهم لكي تفرض علي أفراد المجتمع المصري أن يضعوا أنفسهم تحت صرف الشخص الكفيف وان يقدموا لهم المساعدة.

و في ذات السياق نقل العميد " أحمد عرفة " مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية امن الشرقية تحيات اللواء وزير الداخلية ، و اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية لأبنائنا الطلاب والطالبات بهذه المناسبة و أشار إلي أن المشاركة في الاحتفالية هي رسالة تضامن من وزارة الداخلية تحت شعار كلنا واحد التي تهدف الي تعظيم اطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية لجهاز الشرطة بتفعيل المبادرات الخدمية والإنسانية وإيمانا بأهمية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتم توزيع " عصيّ بيضاء" علي جميع طلاب المدرسة هدية مقدمة من مديرية امن الشرقية.

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