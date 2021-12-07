إسلام إبراهيم يكشف لـ "صدى البلد" سر خسارة وزنه.. فيديو

كشف الفنان الشاب إسلام إبراهيم لعدسة صدى البلد سر خسارة وزنه اللافت ، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال إسلام إبراهيم لـ “صدى البلد”: “حريص على الحفاظ على عدم زيادة وزنى منذ أكثر من ٣ سنوات”.

وعن النظام الغذائى الذى يتبعه قال إسلام إبراهيم :" أبتعد عن تناول السكر وأحرص على نزول الجيم وأكثر من تناول الشوفان ".

نشر الفنان إسلام إبراهيم، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن تفاصيل تعرضه الى وعكة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى.

وقال إسلام إبراهيم : “اولا بشكر كل الناس اللي حاولت تتصل بيا او تبعتلي رسايل وأسف اني مكنتش بقدر ارد بعد فحوصات وتحاليل كتير جدا اكتشفت ان عندي التهاب حاد في جدار المعدة ادي الي التهابات في القولون وده اللي كان مسبب كل الاعراض اللي عندي واللي هي اصلا متشابهة مع اعراض الكورونا”.

وأضاف إسلام إبراهيم: "ولكن طريقة العلاج مختلفة تماما وده بعد ما تأكدت ان معنديش كورونا بعدما عملت المسحة وتحاليل الكورونا مرتين".

وأوضح إسلام إبراهيم : دعواتكم بالشفاء العاجل لان الموضوع مؤلم جدا ومش سهل ولكن الحمد لله علي كل حال.. بشكر د أحمد سمير على وقوفه جنبي اليومين اللي فاتو أي معلومات أخرى عن حالتي الصحية غير صحيحة بالمرة وإن شاء الله هتعدي علي خير بفضل ربنا ثم دعواتكم".