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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكسير في الجسم وحرارة مرتفعة .. إسلام إبراهيم يكشف حقيقة إصابته بكورونا

اسلام ابراهيم
اسلام ابراهيم

 أعلن الفنان إسلام إبراهيم، ارتفاع درجة حرارته، فضلا عن شعوره بتكسير في العظام، مشيرا إلى إجرائه تحليل «pcr»، وجاءت نتيجة المسحة والتحاليل سلبية.

وكتب إسلام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه «من شهر ونص كدة جالي دور برد شديد، قعدت فيه حبة حلوين، وطبعا أنا أول لما بكح، بجري أعمل مسحة وتحليل أجسام مضادة، عشان بخاف أعدي أمي وأبويا، أو زمايلي لو بصور، والحمد لله النتيجة طلعت سلبية».

وأضاف: «دلوقتي حرارتي 39 ونص، وبتطلع وبتنزل، وعندي تكسير في عضمي، والعيد باظ، وبردو عملت المسحة والتحليل، والحمد لله النتيجة طلعت سلبية، وطلع عندي بكتيريا في الشعب الهوائية»

واختتم: «الحقيقة في وسط انتشار كورونا، مناعتي دي بتضحكني أوي، اللي هو أنا ضعيفة، بس بشرفي مع ضحكة رقيعة.. كل سنة وأنتو طيبين، وعيد سعيد، وخلي بالكم من نفسكم، بجد الدنيا مش كورونا بس»
يذكر أن اخر اعمال اسلام كان  مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى  بطولة كل من أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجي.

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