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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إصدار أودي الخاص احتفالاً باليوم الوطني الإماراتي يصل أبوظبي

إصدار أودي الخاص
إصدار أودي الخاص احتفالاً باليوم الوطني الإماراتي يصل أبوظبي

كشفت شركة اودي الألمانية من خلال مقرها في إمارة أبو ظبي عن اعتزامها توفير 25 نموذجاً من إصدارها الحصري والمحدود ليكون العدد الكلي 50 سيارة فارهه، والذي يأتي احتفالا بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار رغبة اودي في تعزيز مركزها المميز داخل السوق الإماراتي.

تعتبر هذه السيارة الاحتفالية الأولى من نوعها التي يشارك بها العملاق الألماني في اليوم الوطني لتأسيس أي دولة على الأطلاق، ويتكون إصدار السلسلة الاحتفالية من عده طرازات قوية ومميزة تألقت عالمياً خلال الفترة الماضية مثل سيارة  RS6 Avant وسيارة RS7 Sport back  وسيارة RSQ8.

 جاءت السيارات الاحتفالية الثلاثة بالذكرى الخمسين لدولة الإمارات من الداخل بتصميم مميز يتكون من عده عناصر جديدة تم إضافتها تعبيراً عن المناسبة، حيث تتألف ألوان المقصورة الداخلية من اللونين الأحمر والأسود نسبة الى علم البلاد، وإضافة شعار عام الخمسين على جميع أبواب وعتبات الدخول.

  • المواصفات الميكانيكية لسيارات أودي بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الأمارات

تأتي سيارة أودي RS6 Avant بمحرك V8مزود بتيربو مزدوج بسعة 4000 سي سي، يولد قوة تصل الى 591 حصانا، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 300 كيلومتراً في الساعة.

تستمد سيارة أودي طراز RS7 Sport back  قوتها من محرك V8 بسعة 4000 سي سي مزود بشاحن تيربو مزدوج، يولد قوة تصل الى 592 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 800 نيوتن/متر، يتصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 280 كيلومتراً في الساعة.

تعتمد سيارة أودي RSQ8على محرك V8مزود بتيربو مزدوج بسعة 4000 سي سي، يولد قوة تصل الى 592 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 800 نيوتن/متر، يتم دعمه بنظام hybrid mild  مع بطارية ليثيوم ايون 48 فولت، ويتصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 305 كيلومتر في الساعة.

أودي الألمانية RS6 Avant RSQ8 دولة الإمارات العربية المتحدة السوق الاماراتي الامارات الذكرى الخمسين

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