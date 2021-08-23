اودي تكشف النقاب عن SQ5 سبورتباك موديل 2021 .. صور

تواصل شركة اودي الالمانية العريقة تألقها عبر تقديم العديد من الطرازات القوية و المتنوعة، حيث كشفت النقاب عن النسخة العالمية من السيارة SQ5 سبورتباك موديل 2021، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، مع لمسات الكروس اوفر المميزة على الطريقة الخاصة بالصانع الالماني المخضرم.

القدرات الفنية للسيارة اودي SQ5 سبورتباك موديل 2021

تتسارع السيارة SQ5 سبورتباك موديل 2021 من وضع الاستهداد و النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 5.1 ثانية، وذلك بفضل اعتمادها على ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء ثماني السرعات، يستمد أوامر الانطلاق عبر محرك بسعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 341 حصان، و 700 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

زودت السيارة اودي SQ5 سبورتباك موديل 2021 من الداخل بشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و انظمة الملاحة، مع مقود حركة مالتي فانكشن، و زر تفعيل و ايقاف المحرك، و فرامل يد الكترونية، و مكييف هواء اوتوماتيكي متعدد المناطق، بالاضافة إلى مقاعد رياضية تأتي باللون الاحمر من الجلد الفاخر، مع حياكة غائرة و بارزة تزين من فخامة المقصورة، و نظام صوتي و ترفيهي.

و ترتكز النسخة اودي SQ5 سبورتباك موديل 2021 على عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي انيق يجمع بين اللون الفضي و الاسود، ومع مصابيح حادة تعمل بتقنية LED، و شبكات أمامية كبيرة الحجم تمنح السيارة الافضلية في التعامل مع الحركة الانسيابية للهواء، بالاضافة لاقطاب ثنائية على جانبي السقف، و مرايات كهربائية مدعومة باشارات LED ضوئية.