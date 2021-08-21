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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 250 ألف جنيه .. 5 سيارات موديلات 2021 في مصر

باقة 250 ألف جنيه
باقة 250 ألف جنيه .. 5 سيارات داخل السوق المصري من هذه الفئة

تشمل باقة الـ 250 ألف جنيه العديد من السيارات القوية داخل الشوارع المصرية، حيث تلاقي هذه الفئة نسبة انتشار كبيرة نظرًا لسعرها الذي يبدو مناسبًا لدى البعض، بينما تتفنن كل علامة تجارية بإطلاق حزمة من الطرازات المنوعة، والتي تختلف من ناحية التصميم الخارجي و التجهيزات الداخلية.

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وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ  5 سيارات داخل السوق المصري لـ موديلات 2021، ضمن باقة الـ 250 ألف جنيه.

 

1 – ام جي 5 موديل 2021 

 

تستمد ام جي 5 موديل 2021 قوتها من محرك 4 سيلندر، سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 120 حصان، و عزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر في الساعة، بينما تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 4601 مم، وبعرض يبلغ 1818 مم، و 1489 مم للارتفاع.

 

أسعار السيارة  ام جي 5 موديل 2021 في مصر

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل  STANDARD 2021 محرك 1500 CC بسعر 222,990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 CC بسعر 242,990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 CC بسعر 262,900 جنيه.

2 – هيونداى اكسنت RB موديل 2021 

 

حصلت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2021  على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصان، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يرسل أوامر الانتقال عبر منظومة الجر الأمامي، و تقدم السيارة بقياسات هيكلية بلغت 4370 مم للطول، و بعرض يقدر بـ 1705 مم، و 1455 مم للارتفاع.

 

أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 215,900  جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك  موديل SR / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر225,900  جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك  موديل  DAB ABS TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر231,900  جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك  موديل 2021 / DAB ABS PLUS TINTED  GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 241,900  جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل HIGHLINE TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 251,900 جنيه.

3 – نيسان صني موديل 2021 

 

زودت السيارة نيسان صني موديل 2021 بنوعين من نواقل الحركة، الأول مانيوال مكون من 5 سرعات، والآخر اوتوماتيكي الأداء مكون رباعي النقلات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، بسعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 108 حصان، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 6.7 لتر لكل 100 كم.

 

اسعار السيارة نيسان صني موديل 2021 

الفئة الأولى مانيوال بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 185 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 206 الف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر  219.500 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SUPER SALOON 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 230.500 ألف جنيه.

4 – شيري تيجو 3 موديل 2021 

 

دعمت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2021  بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 126 حصان، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر/100 كيلومتر، مع قوة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال توقيت زمني يقدر بـ 12.7 ثانية.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 240.900 جنيه.

5 – شانجان ايدا موديل 2021 

 

جاءت السيارة شانجان ايدا موديل 2021 بمحرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصان، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 4 سرعات، بينما تأتي بنسبة طول بلغت 4575 مم، و 1750 مم للعرض، و 1500 مم للارتفاع، بالاضافة لمساحة تخزين خلفية تسع لـ 410 لتر.

 

أسعار السيارة شانجان ايدا موديل 2021 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل L1  2021محرك 1600 CC بسعر 224,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل L2 2021 محرك  1600 CC بسعر 239,900 جنيه.

ألف مجدي يعقوب 250 ألف 250 ألف جنيه موديلات 2021 ام جي 5

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