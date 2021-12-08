يشحن في 15 دقيقة.. Xiaomi MIX 5 هاتف رائد تزوده شاومي بتقنية خارقة

أشارت أحدث التسريبات إلى أن شركة شاومي، تخطط إلى تزويد سلسلة الهواتف الرائدة القادمة Xiaomi MIX 5، بقوة شحن خارقة تصل إلى 100 وات.

وتعد شاومي حسبما ذكر موقع "gizchina"، إحدى أكبر الشركات الرائدة في تصنيع وتطوير تقنيات الشحن السريع، حيث تمتلك عملاقة التقنية الصينية حاليا تقنية شحن سريع بقدرة 120 وات، ولكنها تعمل على تحسين تقنيات شحن جديدة تزيد على 100 وات.



وفي السابق، أعلنت شاومي عن تقنية شحن خارقة بقوة 200 وات، والتي ستصل مع نسخة معدلة من هاتف Xiaomi 11 Pro تراعي عمر البطارية وسرعة الشحن، والتي يتم شحنها بالكامل في غصون 8 دقائق فقط.

وستحصل سلسلة Xiaomi Mix 5 القادمة من شاومي، على بعض أفضل المواصفات والامكانيات المتاحة للهواتف الذكية حاليا، حيث من المتوقع أن تأتي التشكيلة الرائدة مع معالج كوالكوم Snapdragon 888+، وهيكل مصنوع من السيراميك.

وسيمتاز هاتف Xiaomi Mix 5، بإعدادات كاميرا خلفية ثلاثية قوية، عبارة مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعرين بدقة 48 ميجابكسل، يدعمان تقنية التقريب البصري يصل إلى 5x، والتقريب الرقمي 120x، مع كاميرا أمامية بدقة 48 ميجابكسل.

وستأتي تشكيلة شاومي Xiaomi Mix 5، بشاشة من نوع OLED، تدعم معدل تحديث مرتفعاً، تمتاز بجيل جديد من ماسح بصمات الأصابع المدمج أسفلها، وتقنية الجيل الثالث من كاميرا السليفي المخفية أسفل الشاشة.



وتشير التسريبات إلى أنه من المحتمل أن تعلن شاومي عن سلسلة Xiaomi MIX 5، في النصف الثاني من العام المقبل، حيث ستدعم مواصفات الهواتف المرتقبة تقنية الشحن السريع بقوة أعلى من 120 وات.

شاومي تمتلك تقنية شحن لاسلكي سريع بقوة 120 وات

تتمتع شاومي أيضا بشحن لاسلكى فائق السرعة بقدرة 120 وات، والذي يمكنه شحن بطارية بالكامل في غضون 15 دقيقة، بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة الصينية بتخصيص نظام كيميائي سريع الشحن بسرعة 10C لتقنية الشحن 200 وات، والتي تحمي مواد البطارية إلى أقصى الحدود، وتحافظ طاقة البطارية على أكثر من 80%بعد 800 دورة، وهو ما يتجاوز بكثير معيار عمر البطارية الصيني والذي ينص على أنه لا يجب ألا تقل طاقة البطارية عن 60% بعد 400 دورة.