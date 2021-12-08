اهتمام مجري بالفرص الاستثمارية المتاحة بـ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. تفاصيل

عقد المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم لقاءات على هامش منتدى الأعمال المصري المجري، مع مسؤولين بوزارة الخارجية والتجارة المجرية لبحث فرص التعاون بين الجانبين والفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية التي تشهدها مصر حاليًا .



وذكر بيان للمنطقة الاقتصادية اليوم الأربعاء،: تم عُقد اجتماع مع استِفان جو نائب وزير الخارجية والتجارة بدولة المجر والوفد المرافق له تم خلاله عرض ما تقدمه الهيئة من حوافز وتسهيلات أمام الاستثمارات الأجنبية.

وأكد المهندس يحيى زكي خلال اللقاء أن الحوافز الاستثمارية هي جزء أساسي في استراتيجية الهيئة ٢٠٢٠ – ٢٠٢٥.

حيث تعمل الهيئة في إطار خطة وسياسات الدولة المصرية لتبسيط إجراءات الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار أمام المستثمرين، وهذا ما تمنحه المنطقة من خلال تعامل المستثمرين مع خدمات الشباك الواحد الذي تبدأ وتنتهي عنده جميع الإجراءات من تراخيص وتسجيل وتصاريح وغيرها تُنفذ للمستثمرين دون التعامل مع أية جهات أخرى.



كما التقى المهندس يحيى زكي مع الدكتور كريستوف زابو الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الصادرات المجرية بحضور الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والسفير محمد الشناوي سفير مصر العربية بدولة المجر لبحث سبل التعاون بين الوكالة والمنطقة.



وفي هذا الصدد أوضح زكي أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم ٦ موانئ مطلة على البحرين الأبيض والمتوسط و٤ مناطق صناعية وبالتالي فإنها تعد البوابة الرئيسية للعديد من الأسواق العالمية وتمنح مستثمريها ميزات تنافسية تؤهلهم للوصول لعدد أكبر من المستهلكين حول العالم، فضلاً عن انضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات المصري وتمتعها بقواعد خاصة للاستيراد والتصدير.



وفي سياق متصل، التقى الجانب المصري أعضاء غرفة التجارة والصناعة المجرية حيث تضمن اللقاء التعريف بالمنطقة الاقتصادية وعرض القطاعات الصناعية المستهدفة للاستثمار بها، والتي ترتكز عليها رؤية الهيئة وتوطين هذه الصناعات بالمناطق والموانئ التابعة، وفق خطة المنطقة لخمس سنوات حتى ٢٠٢٥.



ووفق البيان، أبدى الجانب المجري اهتماماً كبيراً بالفرص الاستثمارية المتاحة في هذه القطاعات، وتشجيع الشركات المجرية على الاستثمار في المنطقة، كما تضمن اللقاء أيضاً التنسيق والتمهيد لعرض خطة الهيئة والتعريف بها ضمن فعاليات المنتدى المصري المجري الذي ينعقد غداً ، حيث يضم المنتدى تواجد ٥٠ شركة مجرية مهتمة بالاستثمار في مصر