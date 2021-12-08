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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا ينهي اتفاقه مع الحزم السعودي وينتظر كلمة الخطيب

كهربا وموسيماني
كهربا وموسيماني

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، اقتراب محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى الحزم السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

 وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" نادي الحزم السعودي يتفق مع محمود كهربا علي الانتقال لفريقه علي سبيل الإعاره لنهاية الموسم في حالة موافقة الكابتن محمود الخطيب و موسيماني علي رحيل الاعب ".

وعلى جانب أخر ، أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تدريبات بدنية في الجيم قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة. 
 

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة في الجيم لمدة ٤٠ دقيقة  وذلك في إطار برنامج إعداد اللاعبين بعد الراحة التي عادوا منها أمس. 
 

وحرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.
 

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات بدنية وفنية قوية للحراس قبل انطلاق التدريبات الجماعية. 


وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد قام بتصعيد حارسي مرمى الشباب؛ محمد أشرف كوتو مواليد٢٠٠١، ومصطفى مخلوف مواليد ٢٠٠٣. 
 

وخاض ثنائي الشباب مع علي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات بدنية وفنية بالكرة بشكل مكثف لمدة نصف ساعة قبل انطلاق المران الجماعي. 

عمر ربيع ياسين محمود عبد المنعم كهربا كهربا النادي الأهلي الحزم السعودي

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