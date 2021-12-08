ألف سلامة.. خالد الغندور يدعو لـ أحمد مرتضي منصور عقب إصابته بكورونا

حرص الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، علي الدعاء بالشفاء العاجل من أجل أحمد مرتضي منصور عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب خالد الغندور في منشور له عبر “فيسبوك”: “الف سلامة لأحمد مرتضي منصور من فيروس كورونا و ربنا يشفيه بإذن الله”.

وأعلن أحمد مرتضي منصور إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي اليوم.

وغرد أحمد مرتضي عبر تويتر: "تمت إصابتي بفيروس كورونا ارجو الدعاء لي واتمنى السلامه للجميع" .

وقرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تأجيل اجتماعة الذي كان مقررا أن يعقد اليوم الاربعاء 8 ديسمبر الي غدا الخميس ٩ ديسمبر فى تمام الساعة الثانيه عشرة ظهرا.



وجاء قرار تأجيل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب الظروف التي استجدت لاصابة أحمد مرتضي عضو مجلس إدارة الزمالك بفيروس كورونا واجراء مسحة للمستشار مرتضي منصور رئيس مجلس الادارة.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن انتخابات النادي ستقام بشكل رسمي ونهائي أيام ٢٠ و٢١ و٢٢ يناير المقبل، وأن هذا القرار لا رجعة فيه.