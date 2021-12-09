تشنجات وإنخفاض الذكاء.. آثار تسمم الرصاص على الأطفال وكيفية منعه

الرصاص معدن ناعم وثقيل وسام، إنه سم مخفي يوجد في العديد من المنتجات اليومية وبعض الألعاب، توجد آثار الرصاص أيضًا في طلاء المنزل والأوساخ والغبار، يعتبر التسمم بالرصاص من أكثر المشاكل الصحية العامة التي تصيب الأطفال شيوعًا في الولايات المتحدة، ويمكن الوقاية منه تمامًا.

آثار التسمم بالرصاص عند الأطفال

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يكون الأطفال الصغار أكثر عرضة للتسمم بالرصاص من أي مصدر معين لأنهم قد يمتصون الرصاص أكثر من أربعة إلى خمسة أضعاف مما قد يمتصه الكبار.

يمكن أن يسبب التعرض المنخفض المستوى للرصاص

انخفاض حاصل الذكاء (IQ)

انخفاض مدى الانتباه

زيادة السلوك المعادي للمجتمع

انخفاض التحصيل العلمي

يمكن أن يؤثر التعرض عالي المستوى للرصاص على الدماغ والجهاز العصبي المركزي ويؤدي إلى

غيبوبة

التشنجات

موت

التأخر العقلي

الاضطرابات السلوكية

يمكن أن يتسبب التعرض للرصاص أيضًا في حدوث المشكلات التالية

فقر دم

ارتفاع ضغط الدم

القصور الكلوي

السمية المناعية

السمية على الأعضاء التناسلية



علاج التسمم بالرصاص عند الأطفال

يبدأ علاج التسمم بالرصاص بتحديد مصدر التعرض والقضاء عليه لوقف تطور الأعراض. الأدوية لا يمكن عكس آثار، ولكن في حالة التسمم بالرصاص ثقيل للغاية، وهي عملية تسمى عملية إزالة معدن ثقيل العلاج ، والتي تسحب المعادن الثقيلة من الدورة الدموية، يتم تنفيذ.

ومع ذلك ، قد يكون للعلاج بالاستخلاب آثار جانبية شديدة وقد يؤدي أيضًا إلى الوفاة. وبالتالي ، لن ينصح الطبيب بالاستخلاب إلا إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر.

منع التسمم بالرصاص

يمكن أن تساعدك الخطوات التالية في حماية طفلك من التسمم بالرصاص .

يُمتص الرصاص بسهولة أكبر على معدة فارغة. لذلك ، فإن الحفاظ على بطن الطفل ممتلئًا بالأطعمة الغنية بالحديد والكالسيوم وفيتامين ج وقليلة الدهون يمكن أن يؤدي إلى امتصاص أقل للرصاص.

أبقِ الطفل بعيدًا عن تقشير أو تقطيع الطلاء المحتوي على الرصاص.

حافظ على نظافة مناطق المنزل مثل الأرضيات وعتبات النوافذ لحماية الطفل من التلوث بالرصاص

تدرب على نظافة غسل اليدين. يجب أن يغسلوا أيديهم بعد اللعب وقبل الوجبات وقبل النوم. هذا ضروري للأطفال الصغار الذين يضعون أيديهم في الفم بشكل متكرر.

إذا كان مكان إقامتك محاطًا بمساحة فارغة وأوساخ عارية ، فقم بتغطية المنطقة بالعشب أو رقائق الخشب أو المزروعات للحفاظ على الغبار منخفضًا.

اغسل ألعاب الطفل وكتبه وأسنانه بانتظام.

إذا كنت تنتقل إلى منزل مستأجر ، فاستفسر عن تقشير وتقطيع الدهان مع المالك.

استشر طبيب الأطفال حول الموعد الذي يجب أن يتم فيه فحص طفلك للتسمم بالرصاص.

يمكنك شراء مجموعة اختبار الرصاص من أي متجر لاجهزة الكمبيوتر للتحقق مما إذا كانت رقائق الطلاء أو الغبار في منزلك يحتوي على الرصاص.

أفضل طريقة لتجنب التسمم بالرصاص هي منع حدوثه. اتخذ الاحتياطات اللازمة إذا تم الإبلاغ عن حالات تسمم بالرصاص في منطقتك. تحدث إلى طبيب الأطفال أو قسم الصحة المحلي إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص مخاطر أو احتمالية تعرض أطفالك للرصاص.