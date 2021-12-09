الأمير ويليام يتحدى الملكة ويتخلى عن عادة ملكية قديمة

تخلى الأمير وليام عن تقليد ملكي طويل الأمد في مشاركة حديثة لحفل تكريم، مما أدى إلى تكهنات بأن علاقته والعائلة المالكة مع الجمهور قد يحدث بها تغيير كبير.

ووفقا لموقع "ياهو نيوز" فإن التخلي عن التقاليد في حدث منح الجوائز الأخير، أثارت تكهنات بأن العائلة المالكة تكيف عاداتها لتصبح أكثر تشابها مع الشعب البريطاني.

وكان قد قدم دوق كامبريدج عددًا من الجوائز في حفل تكريمه الأخير لهذا العام يوم الثلاثاء ، حيث قام بتثبيت ميداليتي OBE و MBE للأفراد الذين ذهبوا إلى أبعد الحدود لدعم المجتمعات خلال هذا العام الصعب للغاية.

أقيم هذا الحدث في غرفة واترلو في قلعة وندسور وشمل جميع الأجراس في الحفل ملكي، وتم تزيين بدلة الدوق بالنياشين الذهب وعزف النشيد الوطني في الخلفية.



ومع ذلك ، يبدو أن هناك عادة واحدة قديمة قرر الملك المستقبلي تجاهلها، وسرعان ما لاحظ الحضور أن الأمير ويليام انحرف عن التقليد الملكي الذي لاحظه سابقًا ، من خلال اختيار عدم الوقوف على منصة مرتفعة أثناء تقديم الجائزة.

وتاريخيًا، قام المضيفون، بما في ذلك الملكة ، بتسليم الشارة من خطوة أو منصة ، مما خلق فرقًا واضحًا في الارتفاع بين الملك والمتلقي، بينما يمكن المجادلة في أن الارتفاع يساعد صاحبة الجلالة في تقديم الجائزة بشكل أكثر راحة ولكنه ليس لها غرض عملي كبير للأمير ويليام الذي يبلغ ارتفاعه 6 أقدام.



ودفع التخلي عن الطقوس بعض الناس إلى الاعتقاد بأن الدوق يحاول بنشاط كسر الحواجز بين العائلة المالكة وعامة الناس قبل أن يتولى العرش، وعلق أحد المعجبين على الملف الشخصي لدوق ودوقة كامبريدج على إنستجرام: "لقد لاحظت أنهم توقفوا عن استخدام المنصات خلال حفل التنصيب ، مستخدمين السجاد فقط الآن.. انظر إلى هذا على أنه مساواة بين أفراد العائلة المالكة والبقية ، وهذا أمر جيد".

وقد حذا الأمير تشارلز حذوه أيضًا ، متجاهلاً الخطوة أثناء تقديمه وسام رفقاء الشرف إلى إلتون جون في قلعة وندسور في نوفمبر.