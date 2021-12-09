عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأمير ويليام يتحدى الملكة ويتخلى عن عادة ملكية قديمة

الأمير ويليام
الأمير ويليام

تخلى الأمير وليام عن تقليد ملكي طويل الأمد في مشاركة حديثة لحفل تكريم، مما أدى إلى تكهنات بأن علاقته والعائلة المالكة مع الجمهور قد يحدث بها تغيير كبير.

 

ووفقا لموقع "ياهو نيوز" فإن التخلي عن التقاليد في حدث منح الجوائز الأخير، أثارت تكهنات بأن العائلة المالكة تكيف عاداتها لتصبح أكثر تشابها مع الشعب البريطاني.

txt

الصديقة السابقة لميجان ماركل تهاجمها.. دمرت حياة هاري

txt

مفاجأة في علاقة الأمير تشارلز وابنه هاري.. لم يتحدثا منذ 8 أشهر

 

وكان قد قدم  دوق كامبريدج عددًا من الجوائز في حفل تكريمه الأخير لهذا العام يوم الثلاثاء ، حيث قام بتثبيت ميداليتي OBE و MBE للأفراد الذين ذهبوا إلى أبعد الحدود لدعم المجتمعات خلال هذا العام الصعب للغاية.

 

أقيم هذا الحدث في غرفة واترلو في قلعة وندسور وشمل جميع الأجراس في الحفل ملكي، وتم تزيين بدلة الدوق بالنياشين الذهب وعزف النشيد الوطني في الخلفية.


ومع ذلك ، يبدو أن هناك عادة واحدة قديمة قرر الملك المستقبلي تجاهلها، وسرعان ما لاحظ الحضور أن الأمير ويليام انحرف عن التقليد الملكي الذي لاحظه سابقًا ، من خلال اختيار عدم الوقوف على منصة مرتفعة أثناء تقديم الجائزة.

 

وتاريخيًا، قام المضيفون، بما في ذلك الملكة ، بتسليم الشارة من خطوة أو منصة ، مما خلق فرقًا واضحًا في الارتفاع بين الملك والمتلقي، بينما يمكن المجادلة في أن الارتفاع يساعد صاحبة الجلالة في تقديم الجائزة بشكل أكثر راحة ولكنه ليس لها غرض عملي كبير للأمير ويليام الذي يبلغ ارتفاعه 6 أقدام.


ودفع التخلي عن الطقوس بعض الناس إلى الاعتقاد بأن الدوق يحاول بنشاط كسر الحواجز بين العائلة المالكة وعامة الناس قبل أن يتولى العرش، وعلق أحد المعجبين على الملف الشخصي لدوق ودوقة كامبريدج على إنستجرام: "لقد لاحظت أنهم توقفوا عن استخدام المنصات خلال حفل التنصيب ، مستخدمين السجاد فقط الآن.. انظر إلى هذا على أنه مساواة بين أفراد العائلة المالكة والبقية ، وهذا أمر جيد".

 

وقد حذا الأمير تشارلز حذوه أيضًا ، متجاهلاً الخطوة أثناء تقديمه وسام رفقاء الشرف إلى إلتون جون في قلعة وندسور في نوفمبر. 

الحدود ميجان ماركل الأمير تشارلز العائلة المالكة حفل الأمير وليام جوائز قلعة وندسور تكهنات

ترشيحاتنا

استقالة مساعدة بوريس جونسون بعد فيديو مسرب أثار ضجة في بريطانيا| فيديو

بيراميدز يبدأ معسكره في دبي بالتدريب على فترتين

السماح بـ الخيانة الزوجية.. تعليق مفاجئ لـ وفاء عامر على تصريحها المثير.. فيديو

فئة جديدة من رينو ميجان 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

الأمير ويليام يتحدى الملكة ويتخلى عن عادة ملكية قديمة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاحات فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاحات فيروس كورونا

9 لاعبين خارج الأحمر.."نار" الأمم الإفريقية تحرق حلم الأهلي في مونديال الأندية

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

صدمه لـ الزمالك.. سموحة يحدد ثمن الاستغناء عن خدمات حسين فيصل

سوهاج ودبي "رايح جاي" .. تفاصيل رحلة رأس السنة بـ 400 جنيه

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

موسيماني يطلق قذائفه: أدرب من أجل المال.. وأعيش في دوامة مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

أكياس الشيكولاتة ... حقائق صادمة عن مرض ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف.. الشتاء لم يبدأ..توقعات متخصصي الأرصاد خلال الأيام المقبلة

بعمل كده في بلدي..أول رد من سيدة ظهرت عارية في شرفتها بالتجمع

القضاء ينصف حلا شيحة ومعز مسعود ..وظهور الممثلة المعتزلة نورا يثير الجدل..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ