ببدلة كلاسيك.. أحمد حسن يشارك صورة جديدة على انستجرام

شارك لاعب منتخب مصر الأسبق، أحمد حسن، صورة جديدة في أحدث ظهور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر ببدلة كلاسيكية أنيقة، باللون الأزرق وزراير بيضاء، ونالت الصورة تفاعل كبير من جمهوره، وكانت أبرز التعليقات كالاتي: نجم النجوم - أشيك صقر في العالم - منور الدنيا.

وأشاد أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق بمنتخب مصر الأول عقب تعادله أمام الجزائر في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب .

وأكد الصقر في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن الروح القتالية والإصرار والعزيمة من أهم مكتسبات مباراة مشددا على أن هذه الروح كانت غائبة منذ فترة طويلة عن الفراعنة.

وأضاف أن اللاعبين قدموا مباراة رائعة وتفوقوا على منتخب الجزائر مشدداعلى أن حسين فيصل للاعب مميز الغاية ولديه شخصية قوية ولا يهاب المباريات الكبري رغم انضمامه منذ فترة قصيره للمنتخب.

وتابع أن أكرم توفيق لاعب مميز لكن لعبه في مركز الظهير الأيمن ظلمه لأنه مدافع من الطراز الرفيع. وأُسدل الستار عن مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021، والتي تقام في دولة قطر.

وحجزت 8 منتخبات مقعدها في دور ربع النهائي ببطولة كأس العرب، وهي: قطر، عمان، تونس، الإمارات، المغرب، الأردن، مصر والجزائر.

واحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته، بعد تعادله أمام منتخب الجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ولكن الفراعنة حسموا الصدارة بفضل قانون اللعب النظيف.

ويلتقي منتخب مصر متصدر المجموعة الرابعة مع منتخب الأردن وصيف المجموعة الثالثة، في ربع نهائي كأس العرب.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب خلال يومي الجمعة والسبت 10 و11 ديسمبر.