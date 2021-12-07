أحمد حسن: الدفع بأيمن أشرف في وسط الملعب غريب.. وشريف أفضل من مروان

قال أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، إن الدفع بأيمن أشرف في مركز خط الوسط غريب، مشيرا إلى أن أيمن لا يلعب في هذا المركز نهائيًا وهناك لاعبين مميزين في هذا المركز بالمنتخب.

وأضاف نجم منتخب مصر في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "محمد شريف أفضل من مروان حمدي في مركز المهاجم، لأنه يمتلك سرعات تساعد الفريق على نقل الهجمة بشكل جيد، وأيضًا يسجل هدف من نصف فرصة".

موعد مباراة مصر والجزائر في كأس العرب 2021

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الجزائر مساء اليوم الثلاثاء، في ختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

تقام المباراة بين مصر والجزائر، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة، على استاد الجنوب.

وستذاع جميع المباريات على قناتي بي إن سبورتس 1، و2، بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية.

ويتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، متساويا مع الجزائر، وضمنا التأهل لربع النهائي على حساب لبنان والسودان.

ووضع المنتخب الجزائري قدما في الدور ربع النهائي إثر فوزه على لبنان (2-0)، وتغلبت مصر على السودان بنتيجة (5-0).

وتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بعد نسختي 1992 و1988، مقابل مغادرته مرتين من دور المجموعات في نسختي عامي 1998 و2012، بعد أن شارك في النسختين بالمنتخب الأولمبي.

وتعد هذه الكأس النسخة العاشرة من البطولة التي أقيمت أول نسخة منها عام 1963 في لبنان، وجرت النسخة التاسعة عام 2012 في السعودية وفاز بها المنتخب المغربي.