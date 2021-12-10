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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجروان: مصر تبني حضارتها الجديدة.. وقناة السويس أهم شريان عالمي

الجروان يزور جناح
الجروان يزور جناح مصر في "إكسبو دبي 2020"

زار أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، جناح مصر في "إكسبو دبي 2020، في دولة الإمارات العربية المتحدة.


وقال "الجروان" خلاله جولته، إن مصر تتحفنا باكتشافات جديدة من الحضارة القديمة، بالتوازي مع بنائها للحضارة الحديثة.


وأضاف: لم تركن القيادة المصرية على الحضارة القديمة وتسكت مثل كثير من الدول، ولكن مصر بالحضارة القديمة تبني الحضارة الجديدة، مستشهدا على سبيل المثال ببناء قناة السويس، قائلا إنها تعتبر أهم شريان عالمي، وهذا اكتشاف وإنتاج جديد للشعب المصري.


وتابع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، قائلا: أيضا مصر تبني المتاحف الجديدة والعمارات والبنايات والمناطق التي أصبحت ليست فقط مميزة على المستوى المصري والعربي، ولكن تصنف على المستوى العالمي من المشروعات المتميزة.

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