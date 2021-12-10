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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لغة القرآن والحفاظ على الهوية.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة 13 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 17 ديسمبر 2021 تحت عنوان : "لغة القرآن والحفاظ على الهوية". 

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معلنة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

تفاصيل مسابقة الأسرة القرآنية

أعلنت وزارة الأوقاف، عن تفاصيل مسابقة الأسرة القرآنية، والتي تشترط حفظ ثلاثة أو أربعة من أفراد الأسرة (الأب والأم والأبناء) للقرآن الكريم كاملاً مع فهم معانيه.

طريقة التقديم 

• يتم تقديم الملف بمديرية الأوقاف التابع لها الأسرة .

• يتم الاختبار التمهيدي بالمديريات الإقليمية .

• تتم التصفية النهائية بديوان عام الوزارة . 

• يتم امتحان أفراد الأسرة كل فرد على حدة ، ويتم تجميع درجات كل متسابق على حدة تحريريًا وشفويًا ، ويحسب متوسط ما تحصل عليه الأسرة .

• في حالة تساوي أسرتين في الدرجات تقدَّم الأسرة التي يحفظ أربعة من أفرادها القرآن الكريم على الأسرة التي يحفظ ثلاثة من أفرادها القرآن الكريم في الترتيب الكلي. 

جوائز المسابقة

- 100 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الأول بشرط حصول الأسرة على متوسط درجات 80% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة . 

- 75 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثاني بشرط حصول الأسرة على 75% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة . 

- 50 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثالث بشرط حصول الأسرة على 70% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة . 

- 25 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثاني بشرط حصول الأسرة على 65% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة.

الأوقاف تطلق مسابقة الأسرة القرآنية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة

مواجهة الفساد

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صلاة الجمعة اليوم 10/12/2021م بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة .

حضر صلاة الجمعة، محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور عبد الله النجار، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة ، وقيادات الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة.

كما ألقى خطبة الجمعة، الشيخ على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة بعنوان: "مواجهة الفساد مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية".

الفساد طاقة سلبية تهدم المجتمعات

قال الشيخ علي الله الجمال ، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، إن الفساد طاقات سلبية تهدم طاقات الأفراد والدول وتقف عقبة في سبيل بناء التنمية ولذلك جاءت الشرائع السماوية لمواجهة الفساد وتحذر منه بشتى أنواعه وصوره.

وأضاف خطيب مسجد السيدة نفيسة، في خطبة الجمعة عن "مواجهة الفساد"، أن سيدنا صالح حذر قومه من الفساد قائلا كما ورد في القرآن الكريم (فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين) وهذا سيدنا شعيب عليه السلام يقول لقومه (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ).

وتابع: ويقول الحق سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى مخاطبا أخاه هارون بقوله (اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ) فأمره بالإصلاح ثم نهاه عن اتباع سبيل المفسدين.

وأوضح، أن هناك قاعدة فقهية تقول "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" وهذا ما استخلصه العلماء من مقاصد الشرع الحنيف.

خطبة الجمعة لغة القرآن وزارة الأوقاف مسابقة الأسرة القرآنية الأوقاف مواجهة الفساد

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