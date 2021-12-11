عمرو منازل.. حكاية شاب عشق الإنشاد الدينى وفضله على الميكانيكا| فيديو

محافظة دمياط

حلمت بأن أكون المنشد الاشهر بمصر، هكذا بدأ عمرو منازل مهندس الميكانيكا ابن محافظة دمياط حديثة "لصدى البلد" عن بدايه مشواره في الانشاد الدينى.

يقول عمرو منازل، أنه بدأ الانشاد منذ أن كان طفلا فكان يشاهد المنشدين ويتمنى ان يصبح مثلهم ودخل الكثير من المسابقات الخاصة بالإنشاد الديني في المدرسة، وكان يقوم بإنشاد النشيد الوطني.

واشار إلى أنه تربي على ايدى الكثير من الشيوخ من ابناء دمياط ودايما يستمع إلى النقشبندي ،نصر الدين طوبار ، طه الفشني، محمد الخولي محمد الهلباوي.

وأضاف ، أنه قام بإعداد بعض الأناشيد الدينية وقام برفعها على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت رواجًا كبيرا، وهذا شجعه على الاستمرار في الإنشاد الديني.

.وأوضح أنه يركز خلال هذه الفترة على الموسيقى والمواضيع الهادفة، و أنه يسعى لتقديم الأغاني والأناشيد الدينية بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة، وتابع :"حلمي أقدم الأناشيد والأغاني بشكل وموضوعات مختلفةوتم تكريمي من الاتحاد العربي الدولي الصحافه العربيه والبريطانيه وصعدت علي مستوي الجمهوريه في مسابقة ابداع وحصلت فيها علي مركز ودرع الثقافه الدولي ".

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