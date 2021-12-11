عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعادة محاكمة 8 متهمين بـأحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير .. اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بطره، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة بـ "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".

كانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتي شهدت وقوع أحداث عنف.

إعادة إجراءات محاكمة أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير ثورة يناير يناير الذكرى الثالثة لثورة يناير

موضوعات متعلقة

السيرة الأدبية للراحل نبيل فاروق.. كتاب جديد للكاتب عمرو عطية

4 يناير.. الحكم في استئناف الفنان أحمد فلوكس على حبسه بتهمة سب وقذف سيدة أعمال

تأجيل دعوى تطالب عبد الناصر زيدان بتعويض 10 ملايين جنيه لخالد الغندور

قرار من المحكمة في دعوى خالد الغندور ضد عبد الناصر زيدان بالسب والقذف

الحكم على مرتضى منصور في سب وقذف "الخطيب".. .26 ديسمبر

8 فبراير.. الحكم على أم وابنيها في قتل زوجها العرفي بالعمرانية

اليوم.. محاكمة 10 متهمين بقتل مواطنين في المطرية

محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب قذف الخطيب .. اليوم

ترشيحاتنا

ابني خرج ولم يعد.. أب يستغيث بالمسئولين للبحث عن نجله

الخميس.. أخر موعد لتسجيل الاستمارة الالكترونية لبيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

للعائلة الكويتية.. سوزوكي ارتيجا موديل 2022 |صور

دعاء الصباح للرزق والبركة من 23 كلمة يقيك فضيحتي الفقر والدين

فيفو تطلق واجهة المستخدم OriginOS Ocean لأكثر من 50 هاتف

الالتهابات والحساسية أشهرها.. الأسباب الشائعة للإسهال المزمن عند الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

حلقت شعرها..شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها بأحدث ظهور لها

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

ننشر صور وأسماء ضحايا حادث الدهس بالشيخ زايد

نجل رجل أعمال يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكنبة فيها سم قاتل.. رجل يتفاجئ بثعبان ضخم داخل أريكة بعد شرائها|شاهد

فى عيد ميلاد لوسى..بكت بسبب ماجد المصرى وحاول إسماعيل عبد الحافط استبعادها من ليالى الحلمية

عايز مهر وعربية.. عريس يرفض استكمال الزفاف إلا بشرط غريب

مفعولها عالي.. شاهد شركة تخبز أكبر كعكة حشيش في العالم |صور

فيديو

عدد الفولو والبلوكات.. دوللي شاهين تكشف عن علاقتها بالنجوم على السوشيال ميديا

مبحبش أزعل ماما.. دوللي شاهين: بفضل عائلتي على أي حاجة في الدنيا

حلقت شعرها زيرو.. رسالة من شيرين عبد الوهاب: متخافوش عليا

٢٥ ديسمبر.. تحذير من كارثة عالمية في هذا الوقت

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ