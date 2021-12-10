تويوتا تستعرض سيارة LQ المستقبلية في معرض جدة.. صور

سجلت علامة تصنيع السيارات اليابانية الشهيرة تويوتا حضوراً بارزاً خلال أيام معرض جدة الدولي للسيارات الذي أقيم على مدار الأيام الخمسة الماضية ابتداء من يوم 5 ديسمبر حتى اليوم 10 ديسمبر في مدينة جدة السعودية تحت قبة حلبة سوبر دوم، وشهد المعرض حضورا كبيراً لمجموعة ضخمة من أحدث السيارات بالإضافة لباقة مميزة من السيارات الكلاسيكية النادرة.

وكان من ضمن أبرز المفاجآت التي عرضتها الشركة اليابانية في معرض جدة الدولي للسيارات تويوتا رايز وتويوتا LQ المستقبلية الجديدة، والتي تتميز بتصميمها الجديد والمختلف كلياً عن التصميمات التقليدية للسيارات، بالإضافة لتمتعها بأنظمة ذكاء اصطناعي متطورة.

كشفت تويوتا للمرة الأولى عن النسخة الإخبارية من سيارة LQ الكهربائية خلال فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات عام 2019، وقامت بإصدار عدة عروض تشويقية لها تبرز قدراتها الذكية الجديدة، وينتظر العديد من محبي وعشاق الشركة حول العالم رؤية السيارة الجديدة بسبب ما تمتلكه من تقنيات مستقبلية خارقة.

يعتبر نظام القيادة الذاتية أبرز مميزات سيارة تويوتا LQ التي تركز عليها، وذلك بفضل نظام مساعد القيادة الذكي المعروف باسم Yui، الذي يقوم بالربط بين السائق والسيارة من خلال نظام رقمي ذكي يسمح بالتحكم في جميع الوظائف عن بعد، وكانت عملية تطويره السبب الرئيسي في تأخر إصدار السيارة حتى الآن.

تأتي سيارة تويوتا LQ من الخارج بتصميم جديد كلياً، وهيكل مصنوع من المعدن وألياف الكربون المتينة والخفيفة لتقليل وزن السيارة وزيادة حركتها بشكل أفضل، بالإضافة لكاميرات خارجية محيطية تسمح بتوفير رؤيا من جميع الزوايا، ومن الداخل تأتي بمقصورة مخصصة لـ 4 ركاب، مزودة بواجهة قيادة تعمل باللمس، ومزودة تقنيات رقمية يمكن للسائق من خلالها التحكم بالسيارة عن طريق الأوامر الصوتية.