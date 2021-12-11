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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تطور ساعة ذكية بشاشة قابلة للتمدد ومزودة بكاميرا| شاهد

ساعة سامسونج Galaxy
ساعة سامسونج Galaxy

تسعى شركة سامسونج ، دائم إلى تغيير الشكل التقليدي لمنتجاتها الذكية، فهي كانت أولى كبرى الشركات في العالم التي طورت هاتف ذكي قابل للطي، واليوم، تكشف أحدث التقارير عن عزم عملاقة التقنية الكورية الجنوبية، عن توسيع تقنياتها لتشمل الأجهزة القابلة للارتداء.


وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، ظهرت براءة اختراع تشير إلى أن سامسونج تعمل على تطوير ساعة ذكية مع شاشة قابلة للطي، والتي تستكشف تصميم لساعة Galaxy مع شاشة قابلة للدحرجة مزودة بكاميرا مسطحة أعلى منتصفها.

 

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وكانت شركة سامسونج قد قدمت في شهر يونيو الماضي، براءة اختراع إلى المكتب العالمي للملكية الفكرية، تضم صورا لتصميم ساعة يد ذكية مع شاشة قابلة للتمدد بتمرير الأصابع على الشاشة لتعطينا ساعة بحجم شاشة أكبر عند الحاجة لذلك.

براءة اختراع لساعة سامسونج Galaxy


ويبدو شكل الساعة المتطورة وكأنه ساعة ذات وجه دائري متوسط، ولكن عند ضغط المستخدم على التاج يسمح لك هذا الإجراء بتمديد الشاشة إلى شكل بيضاوي أكبر بنسبة 40 في المائة.


ويشار إلى أن سامسونج أكد في الآونة الأخيرة، أنها تعمل على تطوير شاشات قابلة للف والانزلاق، من أجل توسيع ريادتها في السوق القابل للطي من خلال الشاشات الصغيرة والمتوسطة هذا العام.


ومن ناحية أخرى، تزعم بعض التقارير السابقة، أن شركة ميتا (فيسبوك سابقا) تعمل على ساعة ذكية لا تحتوي على كاميرا واحدة بل كاميرتين.

 

الجدير بالذكر أن كبرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية، تعمل على تطوير إصداراتها الخاصة من الهواتف القابلة للطي لمنافسة سامسونج، حيث تعمل هواوي حاليا على هاتفها المطوي بشكل صدفي Huawei Mate V، وكما تستعد أوبو لإطلاق أول هواتفها القابلة للطي تحت اسم Oppo Find N.

سامسونج ساعة ذكية براءة اختراع ساعة Galaxy شاشة قابلة للطي

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